Les écoles de Châteauroux se dotent d'un système d'alerte attentat

Les écoles de Châteauroux se dotent d'un tout nouveau système de sécurité face à la menace terroriste qui vise le pays. Depuis 2018, des visiophones ont été installés à l'entrée des 33 écoles et des barre anti-intrusion mises en place dans chaque classe, mais cette année, il y aura en plus un système d'alerte qui permet aux professeurs de signaler d'un simple clic aux forces de l'ordre si un intrus est entré dans l'établissement.

Un boîtier dans chaque classe

Parmi les trois groupes scolaires qui sont équipés de ce dispositif à ce jour, l'école élémentaire Victor Hugo, dans le quartier de Beaulieu. Dans les sept classes de cette école, il y a des boîtiers noirs, installés hors de portée des enfants. Le directeur dispose lui d'un récepteur spécial ainsi que de deux boîtiers mobiles. Sur ces balises, il y a deux boutons : l'un pour signaler un incident et l'autre pour demander le confinement. Le directeur dispose lui d'un troisième bouton "évacuation", mais il ne peut l'utiliser que sur l'ordre des policiers.

Le boîtier mobile permet d'alerter le directeur d'un problème et de décider le confinement d'une salle © Radio France - Laurine Benjebria

Lorsque l'on appuie sur ce bouton "confinement", une alarme spécifique retentit dans les différents bâtiments et "le système s'enclenche, c'est-à-dire qu'on verrouille les portes, on s'allonge sous les tables, on se met en situation d'intrusion éventuelle", décrit le directeur de l'école élémentaire, Hervé Bodineau.

Dans son bureau, le directeur a un dispositif spécial qui lui permet de savoir d'où vient l'alerte © Radio France - Laurine Benjebria

Dans le même temps, c'est-à-dire en temps réel, le signal arrive auprès des forces de l'ordre. "Les services de la police savent qu'une alerte attentat vient de se déclencher dans tel établissement et ils se rendent sur place", assure Roland Vrillon, adjoint au maire en charge des travaux, notamment dans les écoles

Un dispositif réactif, immédiat et donc efficace

Si "le premier rôle de ce dispositif est de minimiser au maximum les risques d'attentat et d'attaque", selon Brice Tayon, maire adjoint chargé de la sécurité à Châteauroux, son efficacité réside aussi dans sa rapidité : "Ça permet aussi de diminuer au maximum le temps de réactivité", explique-t-il.

Cette réactivité rassure le directeur de l'école primaire : "Vu les événements qu'on peut observer en France, il me paraît normal que l'on puisse anticiper ce genre de phénomène, c'est nécessaire", indique Hervé Bodineau.

Hervé Bodineau n'a utilisé le bouton confinement qu'à une seule occasion, lors d'un exercice avec les enseignants et les enfants. Certains petits en ont gardé un mauvais souvenir, comme la fille de Myriam, âgée de 5 ans. Pour la rassurer, elle lui a dit "on est dans un monde où malheureusement il faut se méfier et mieux vaut se préparer". "Elle m'a dit que ça lui faisait peur et m'a demandé tu crois que la maîtresse arrivera à nous sauver tous s'il arrive quelque chose", se souvient Myriam.

Cette maman de quatre enfants se dit toutefois rassurée par la présence de cette alerte. Elle réclame aussi davantage de patrouilles de policiers aux alentours de l'établissement