Elle était parmi la minorité de communes où les écoliers pratiquaient encore la semaine de quatre jours et demi. Lille change de rythme scolaire, à la rentrée prochaine, et repasse à quatre jours, en abandonnant le samedi matin. La municipalité a décidé de suivre l'avis des parents.

Lille, France

La ville de Lille s'apprête à changer le rythme de ses écoliers. Alors que la municipalité était l'une des rares à rester à quatre jours et demi, avec école le samedi matin, en février dernier, elle a consulté les parents, et le résultat a été sans appel : à 64%, ils demandent le retour à la semaine de quatre jours. L'équipe municipale n'en fait pas mystère : elle n'était pas de cet avis.

"Nous avons organisé une jolie consultation avec les parents", estime Charlotte Brun, adjointe déléguée aux politiques éducatives, "la maire de Lille a considéré qu'elle ne pouvait pas imposer une organisation du temps scolaire, à la fois aux familles et aux enseignants".

Des matinées plus longues

Dès septembre, les 13 000 enfants des écoles maternelles et élémentaires lilloises iront en classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mais la ville, explique Charlotte Brun, "a toujours milité pour qu'il y ait plus de temps de cours le matin". Le rythme est donc modifié : pour plus d'apprentissages quand les enfants sont mieux concentrés, les matinées de cours sont allongées, trois heures et demi au lieu de trois heures, de 8h30 à 12h, au lieu de 11h30, en élémentaire, un peu moins en maternelle.

Le rythme scolaire dans les écoles de Lille à partir de septembre - Image issue du dossier de presse de la ville

Qu'en est-il des activités périscolaires ?

Lorsque les enfants étaient aux quatre jours et demi, des activités périscolaires, les NAP, étaient proposées dans les écoles l'après-midi. Elles disparaissent, et le million et demi de financement de l'Etat avec. La ville n'a plus, explique Charlotte Brun, "le temps matériel d'organiser les NAP. Mais, compte tenu de l'attachement des enfants à ces activités, nous avons mené un gros travail, pour proposer une organisation originale".

Des clubs et des ateliers, gratuits, seront mis en place dans les écoles, pendant la pause du midi, et le soir après 16h30. Le mercredi, les activités existantes, notamment dans les centres de loisirs, seront renforcées.

[ACTU ÉDUCATIVE] @ch_brun, adjointe au maire chargée des politiques éducatives, a présenté cet après-midi l'essentiel des nouveautés de la rentrée 2018, mises à l'ordre du jour du #CMLille du 22 juin. pic.twitter.com/t9fk16HTQN — Lille (@lillefrance) June 22, 2018

Charlotte Brun, adjointe au maire de Lille, déléguée aux politiques éducatives, était l'invitée de France Bleu Nord ce lundi 25 juin 2018.