Les écoles de Marseille toujours en travaux

La rentrée approche et les écoles marseillaises sont en plein travaux. Au Cours Julien, la ville a annoncé la délocalisation pendant toute l'année des élèves de l'école pour cause de travaux. Les parents et les enseignants doivent revoir toute leur organisation.

Les travaux vont durer un an à l'école du Cours Julien

Marseille, France

Lundi, c'est jour de rentrée pour les petits marseillais mais beaucoup d'écoles sont encore en plein travaux. Au Cours Julien par exemple, la ville de Marseille a annoncé la délocalisation des élèves de l'école pour cause de travaux pendant un an. Ils seront accueillis dans l'école du Rouet dans le 8e arrondissement à deux kilomètres.

Leur nouvelle école est à deux kilomètres

Les élèves de l'école du Cours Julien vont devoir changer d'école à la rentrée. Le bâtiment principal de leur école, dont l’entrée se situe sur le cours Julien, repose sur un autre bâtiment, municipal et désaffecté, au 119 rue d’Aubagne. En 2012 déjà, la cour de cette école avait été un temps condamnée. 96 enfants vont devoir changer d'école lundi matin et forcement ça n'arrange ni les enseignants ni les parents. Comme Nathalie, elle est maman d'un petit garçon qui entre en CM2, toute leur organisation va devoir changer : "On avait la chance d'avoir les transports en commun. Le tram emmenait notre enfant tout seul à l'école maintenant le métro, avec un changement c'est trop compliqué pour un enfant de 9 ans"

Les parents espèrent donc un geste de la part de la mairie, explique Nathalie : "Nous n'avions pas besoin de transport, je vais en vélo au travail pour éviter les frais. J'espère que la mairie va faire un geste. Tous les parents qui n'avaient pas besoin de garderie maintenant ils vont en avoir besoin mais elle est payante et elle n'est pas donnée."

Le papa Stephan lui se pose des questions sur les travaux en question : "Ils ont interdit la cour de récréation pendant quelques mois des experts sont venus et ont validé la possibilité pour les enfants de réintégrer la cour. _Ils ont prévu de faire des travaux sur les deux mois, et puis ils s'aperçoivent qu'il y a une problématique. Qu'ont-ils découvert?" _Les parents attendent une réponse de la mairie et envisagent de faire une marche lundi matin pour exprimer leur colère.

Des écoles attendent des travaux

Dans le 3eme arrondissement de Marseille, parents et enseignants attendent des travaux depuis 10 ans. Le bâtiment est insalubre. Nicolas Steinfens est papa de deux enfants scolarisés dans le groupe scolaire nationale pommier : "Des murs décrépis, une toiture qui fuie, des classes qui prennent l'eau, la moitié des toilettes sont inutilisables. Il n'y a pas de plan d'évacuation pour les pompiers. Il y a des cafards et des rats."

Et encore quand les travaux sont réalisés c'est parfois à la va vite, explique ce papa marseillais : "L'enseignante pour une classe Ulis avec des élèves porteurs de handicaps mentales avait demandé que la classe ne soit repeinte ni en rose ni en rouge car ca excite les élèves. Quand elle est revenue la classe était en rose. Elle a pris sur son temps personnel et son argent pour repeindre la classe en blanc."