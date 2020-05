Les écoles de Montauban rouvrent enfin le Lundi 25 mai

Depuis le 11 mai et la fin du confinement, la maire de Montauban Brigitte Barèges refusait de rouvrir les écoles de sa ville . Elle fixait ses conditions au rectorat, que toutes les écoles puissent rouvrir leurs portes en même temps tous niveaux confondus, ou rien du tout. Un diktat peu apprécié par le Préfet du Tarn-et-Garonne Pierre Besnard qui lundi se fâchait tout rouge : "Si la situation ne se débloque pas avant la fin de la semaine, je me réserve le droit de saisir la justice".

Ce mardi, un communiqué de la mairie de Montauban fait savoir que « la ville de Montauban rouvrira les écoles dès ce lundi 25 mai », avec ce titre « la ville est prête, l’Education Nationale l’est moins »

Le communiqué de la maire de Montauban Brigitte Barèges - @Ville de Montauban

Dans son communiqué, la maire de Montauban constate que seulement 16 écoles de la ville pourront être ouvertes à temps complet, les 21 autres le seront avec la mise en place d’un service d’accueil en alternance.

"Nous dénonçons ce traitement inéquitable entre les écoles, et donc les familles, et cette usine à gaz imposée par un protocole sanitaire inapplicable qui va à l’encontre de la volonté de favoriser la reprise économique » estime la maire de Montauban.

« Afin de faciliter la reprise professionnelle des parents, nous avons fait savoir, aussi bien au Recteur d’académie qu’au Dasen qu’il serait sage de simplifier la vie des parents en poursuivant ensemble deux objectifs : le premier, c’est de faire en sorte que tous les niveaux scolaires reprennent en même temps et non pas de manière fractionnée ainsi que proposé au départ, à savoir, dans un premier temps, l’accueil seulement de la grande section de maternelle, du cours préparatoire et du CM2. Sur ce point nous devons remercier l’Éducation nationale qui a accepté d’accéder à cette demande d’accueil sur l’ensemble des niveaux de la scolarité. Le deuxième objectif était d’obtenir que la scolarité soit assurée sur l’intégralité de la semaine et non pas comme proposé : « en alternance », c’est-à-dire soit en demi-journée, soit en demi-semaine ; ce qui place les parents dans une situation très complexe pour assurer la reprise à 100 % de leur activité. C’est là que nous avons découvert que l’Éducation nationale n’avait pas suffisamment d’enseignants disponibles pour pouvoir assurer la scolarité sur l’intégralité des 4 jours et demi. Il semblerait que plus du tiers d’entre eux n’aient pas repris leur activité, étant soit en arrêt maladie, soit en décharge syndicale. C’est donc uniquement pour pallier à cette carence qu’il est proposé, par l’Éducation nationale, une scolarité en alternance."

La mairie de Montauban précise les conditions de cette reprise

"Jeudi dernier, sur les 5 300 élèves inscrits, il nous a été annoncé par l’inspection académique que 1 639 élèves, soit environ 30 % des effectifs. Quoi qu’il en soit, nous serons, comme déjà indiqué, au rendez-vous de l’accueil des enfants si ce nombre venait à augmenter dans les prochaines semaines. Vous devez savoir que l’ensemble de nos 37 écoles ont été désinfectées et qu’elles sont toutes équipées, bien sûr, de gel hydroalcoolique, de savon, et que toutes les distanciations ont été organisées dans chacune des 240 classes de la ville. En ce qui concerne nos agents, ils ont été équipés de masques, de visières, de gants et ont participé sur la base du volontariat, comme tous les agents de la collectivité, à un dépistage sérologique de nature à les rassurer et à vous protéger. Nous venons de recevoir les thermomètres-flash dont sera dotée chaque école afin de pouvoir mesurer à distance, si nécessaire, la température d’agents ou d’enfants qui seraient alors, dans ce cas, renvoyés à leur domicile."

Les parents vont donc pouvoir renvoyer leurs enfants dans les écoles de Montauban, après deux mois de confinement, dès ce Lundi 25 Mai au matin.

La mairie communique la liste des 16 écoles ouvertes toute la semaine à temps complet

:

École maternelle Alexandre 1er

École élémentaire du Centre

École maternelle Hugues Aufray

École maternelle Françoise Dolto

École élémentaire Fernand Bales

École maternelle Jacques Brel

École élémentaire Jacques Brel

École maternelle Camille Claudel

École primaire Léo Ferré

École maternelle de Fonneuve

École maternelle Jules Guesde

École maternelle Francis Jourdain

École primaire Georges Lapierre

École maternelle Jean Malrieu

École élémentaire Jean Malrieu

École maternelle de Villebourbon