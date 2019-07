VIDÉO - Les écoles de Nîmes en chantier pendant l'été

Nîmes, France

Refaire entièrement l'isolation pour réaliser des économies d'énergie. C'est l'objectif du chantier débuté l'an dernier dans le groupe scolaire Gustave Courbet dans le quartier Valdegour à Nîmes. Sept classes de maternelle, 15 en élémentaire. 465 élèves au total. Les bâtiments qui datent des années 70 étaient devenus difficile à chauffer l'hiver et à refroidir en été. C'est donc toute leur isolation qui est refaite.

"Sur l'enveloppe du bâtiment, on a fait énormément de travaux avec une isolation extérieure de 16 cm, le double vitrage, l'isolation des toitures, des surfaces de préaux. L'originalité de Courbet, c'est la façade polycarbonate plus performante que les menuiseries alu." Vincent Hillaire, chef du service énergie à la Ville de Nîmes.

Les travaux seront terminés à la Toussaint

Les travaux au groupe scolaire Gustave Courbet vont se poursuivre tout l'été. La mairie assure que tout sera prêt pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions à la rentrée. Il restera toutefois quelques aménagements à réaliser dans une petite partie de la maternelle. Ça sera fait pendant les vacances de la Toussaint. Dans le quartier, des travaux d'isolation sont également réalisés pendant l'été sur les bâtiments du centre social Simone Veil.

45% d'économies d'énergie espérés sur les bâtiments municipaux

Pour améliorer la performance énergétique des bâtiments municipaux, la ville a lancé depuis 6 ans plusieurs chantiers d'isolation. Son objectif : parvenir en moyenne à 45% d'économies d'énergie. Les deux prochains groupes scolaires qui seront construits (Mas de Teste et Léo Rousson) seront des bâtiments à énergie positive. Pour les autres écoles, la ville étudie la possibilité d'installer la climatisation dans les dortoirs des maternelles.

Marc Taulelle, l'adjoint en charge des bâtiments municipaux Copier

14 chantiers cet été

PRINCIPAUX TRAVAUX SUR GROUPES SCOLAIRES - ETE 2019

- Ecole maternelle La Gazelle : réfection complète de la toiture

- Ecole Jean Zay : réfection de l’étanchéité

- Ecoles élémentaires André Chamson et Jean Jacques Rousseau : dédoublement de classes

- Ecole maternelle Jean Jacques Rousseau : réfection du sol souple dans les locaux communs et de circulation

- Groupe scolaire Jean Jacques Rousseau : réfection des clôtures

- Ecole maternelle Albert Camus : changement des menuiseries dans les dortoirs et classes attenantes

- Ecole Grezan : réfection de plafonds de certaines classes

- Ecole Charles Martel : remplacement de menuiseries

- Ecole de la Placette : remplacement des lames de façade et réfection complète de la cour de la maternelle

- Ecoles élémentaires Armand Barbés et Mas de Roman : réfection partielle de la toiture

- Ecole Castanet : réfection des sanitaires garçons

- Ecole Enclos Rey : mise en peinture du préau

- Ecoles maternelles Lakanal et Paul Marcelin : aménagement d’une bibliothèque, centre documentaire et d’une salle de maitres dans l’espace central

- Ecole maternelle Prosper Mérimée : réfection de revêtement de sol souple du jeu

Le groupe scolaire Gustave Courbet à Valdegour © Radio France - Sylvie Duchesne