Les écoles de Saint-Étienne, déjà "en mode vacances" !

Les grandes vacances commencent vendredi, pour tous les écoliers. À Saint-Étienne, la plupart des établissements sont déjà "en mode vacances" : moins de devoirs, plus de loisirs, et des élèves détendus.

C'est un peu la semaine la plus "cool" de l'année qui vient de commencer pour les écoliers de Saint-Étienne. "C'est détendu, ça les prépare aux vacances ! C'est des jeux, il n'y a plus de devoirs... C'est tranquille !" racontent les parents rencontrés à la sortie des écoles. Certains reconnaissent quand même que cette dernière semaine d'école leur "sauve la mise" : ceux qui n'ont pas pris leurs vacances au mois de juillet. "Ah oui, elle est pratique !", sourit Yasmina. "Moi, ça m'arrange de laisser ma fille le matin, ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire". Et une autre maman d'ajouter : "Elle tombe à pic, cette dernière semaine, même si elle ne sert à rien, puisqu'on est déjà au mois de juillet !".

"Pour moi, c'est une semaine un peu compliquée", Hélène, maîtresse de petite-section dans une école maternelle de Saint-Étienne

Le blues de la maîtresse

Du côté des enseignants, certains ne vivent pas les choses de la même manière. Hélène, par exemple, maîtresse dans une classe de petite-section de maternelle à Saint-Étienne, a déjà le cœur lourd : "Ce n'est pas une semaine d'école comme les autres. Elle sert à ranger, à clôturer, elle permet à ceux qui s'en vont de partir progressivement... Et à la maîtresse de pleurer un peu. Oui, pour moi c'est un deuil, car ce sont mes petits bouchons. Ce sont des enfants que j'ai vu grandir, que j'ai beaucoup aidé à progresser, et là il faut s'en séparer."

Témoignage d'Hélène, maîtresse de petite-section dans une école maternelle de Saint-Étienne

D'autres établissements de Saint-Étienne sont moins "détendus", à quelques jours des grandes vacances. Une directrice d'école primaire avoue en effet qu'elle a prévu, cette semaine, une dictée et une évaluation pour ses petits élèves de CP.