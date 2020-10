Les écoles par correspondance défendent leur raison d'être

"Bienvenue dans la cellule de radicalisation", ironise Cyril Metreau, porte-parole de Cours Pi, une école par correspondance basée à Montpellier. Ici comme dans de nombreux établissements, les mots du président Macron passent difficilement.

Dans son discours sur les séparatismes du 2 octobre dernier, le chef de l'Etat avait proposé de rendre l'école obligatoire dès 3 ans et de limiter drastiquement les cours à domicile. Un projet destiné à lutter contre la radicalisation et le communautarisme. Inadmissible, pour ce collectif d'établissements qui se mobilise dans une pétition regroupant déjà 52 000 signataires. Ils y dénoncent l'atteinte fait au droit de choisir entre étudier à l'école ou à la maison.

Erick Ismard, directeur de Cours Pi, déplore ainsi "l'amalgame" fait par le Président.

On ne se sent aucunement concernés par les propos du chef de l'Etat. Nous sommes tous pour les valeurs de la République et de la laïcité.