Clermont-Ferrand : les écoles prêtes à rouvrir après un lifting estival

La rentrée est dans à peine plus d'une dizaine de jours, et les derniers travaux de grandes vacances s'achèvent dans les écoles clermontoises, avant le retour des enfants.

Cette année, la mairie a alloué un budget de 2.808.000 euros pour rénover les établissements élémentaires et maternels. Christophe Bertucat est adjoint au maire, en charge des travaux dans les écoles, crèches et restaurants scolaires, "l'objectif est le même tous les ans : entretenir, rénover, ne pas perdre de terrain, pour éviter de se retrouver avec des écoles dans un triste état."

Des effectifs en augmentation, qui nécessitent des aménagements

Dans le groupe scolaire Alphonse Daudet, par exemple, le réseau d'eau a été remis à neuf. De plus, une pièce a été réaménagée en salle de musique, avec un sol refait et un faux plafond isolant. Et il y avait bien besoin de ces travaux d'après le directeur de l'école élémentaire, Morgan Carne.

La nouvelle salle de musique, présentée par Christophe Bertucat (à droite). © Radio France - Lou Momège

En effet, depuis 2018, l'établissement compte trois classes supplémentaires. "Toutes les salles pour la musique ou les arts plastiques sont devenues des salles de cours, explique le directeur. Désormais, nos enseignantes de musique pourront avoir des salles fermées et isolées. Le plafond a aussi été rabaissé donc l'acoustique sera bien meilleur"

Pas d'adaptation contre le Covid-19

Des travaux d'un an et demi reprendront en janvier 2022 à Alphonse Daudet. L'objectif, mieux isoler l'ensemble des salles de l'établissement, et ainsi, entamer la transition énergétique de ces bâtiments. Pour la rentrée scolaire, en revanche, aucune installation (comme un système de ventilation par exemple), n'a été prévue pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le groupe scolaire compte onze classes en élémentaire, et six en maternelle. © Radio France - Lou Momège

Des travaux non-nécessaires selon le directeur, qui estime que la configuration de l'école permet un bon respect des mesures sanitaires. Les élèves, répartis dans des classes entre quatre bâtiments, peuvent en effet aller en récréation ou manger à la cantine sans tous se côtoyer en même temps, un bâtiment à la fois.