Les écoles Steiner en Alsace visées par plusieurs plaintes

Mais que se passe-t-il dans les écoles Steiner ? Ces écoles privées, basées sur une pédagogie alternative et présentes depuis plusieurs décennies en Alsace, sont dans l'œil du cyclone depuis quelques semaines. Deux plaintes ont été déposées par des parents de l'école Steiner près de Colmar, suite à une "expérience pédagogique": une enseignante a allumé un feu dans une salle de classe fermée et a fait inhaler de la fumée aux enfants. D'autres vont être déposées dans les jours qui viennent, selon l'élue Pernelle Richardot, "de la part de parents dont les enfants sont scolarisés ailleurs en Alsace".

ⓘ Publicité

"L'extérieur est l'ennemi"

L'élue socialiste de la ville de Strasbourg a aussi saisi la Miviludes, La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Elle dénonce l'enseignement de ces écoles : "On vous dit par exemple que le singe descend de l'homme, on y fait des cours d'eurythmie (discipline de mouvement), avec des enfants habillés en blanc car le noir fait référence aux ténèbres, l'extérieur est l'ennemi et nous détenons la vérité : voilà ce qui est dit aux enfants" explique Pernelle Richardot.

Elle a pu aussi discuter avec plusieurs parents qui lui ont parlé de brimades, voire de harcèlement de leurs enfants quand la famille veut s'éloigner de l'enseignement Steiner ou qu'elle pose des questions. "Il y a une pression psychologique. Tout ça est très inquiétant, c'est pour cela que j'ai saisi la Miviludes. D'ailleurs, cette instance a déjà souligné une crainte par rapport aux écoles Steiner dans plusieurs de ses rapports". En 2021, la Miviludes s'est en effet inquiétée du "fonctionnement opaque" de ces écoles.

"Cela ressemble plutôt à des fantasmes"

"Cela ressemble plutôt à des fantasmes qui courent sur les écoles Waldorf", se défend de son côté Lucie Iskandar, la porte-parole de la fédération en France de la pédagogie Steiner-Waldorf : "mais il n'y a pas de pratiques de ce genre dans nos écoles. Par exemple l'eurythmie en blanc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas. Ce sont quand même des écoles qui existent depuis des décennies. Il y a une vingtaine d'écoles en France. Il y a énormément d'élèves qui en sont sortis et qui témoignent du contraire."

"Il faut regarder au cas par cas. Peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement dans une école, mais ce n'est pas du tout un cas général. Ce n'est pas un fonctionnement" conclut-elle.