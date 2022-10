Les écoliers berrichons profitent des vacances pour réviser

Nos petits écoliers berrichons sont en vacances mais tous ne sont pas devant la télévision ou au centre aéré. Dans l'Indre, certains enfants sont plus studieux que d'autres et pendant les vacances de la Toussaint, ils révisent et suivent un stage de réussite. Depuis une dizaine d'années, ce stage de remise à niveau est proposé à tous les élèves, du CP au CM2, du département. Il permet aux enfants d'apprendre, de développer leurs connaissances et de prendre un peu d'avance, en s'amusant. A l'école élémentaire Saint-Exupéry d'Issoudun, une dizaine d'élèves sont inscrits au stage de réussite.

Faire des maths en s'amusant

Chaque matin, pendant la première semaine des vacances, les petits écoliers sont de retour sur les bancs de l'école. Ils suivent trois heures de cours par jour, "si vous avez quatre cartes chacun et que vous êtes cinq, combien ça fait de cartes au total ?", demande la maîtresse. "Vingt cartes", répond fièrement une élève. Les enfants font des exercices de mathématiques, de français, mais aussi des jeux, sans oublier la récréation. "C'est trop bien d'aller à l'école, s'enthousiasme Lina, une élève de CE1. On peut travailler, lire et jouer avec nos amis".

L'idée du stage, c'est d'aider les enfants qui ont des lacunes à ne pas perdre le rythme pendant les vacances. "On travaille sur les difficultés mises en avant par les évaluations, essentiellement en mathématiques et en français. On résout des problèmes, on fait de la lecture à voix haute, le tout sous forme de jeu", explique Elodie Meunier, la maîtresse.

Des petits groupes de cinq élèves

Les enfants se retrouvent également dans une toute petite classe. "Ce sont des petits groupes de cinq ou six élèves, ils peuvent travailler différemment, de façon collaborative, et ils ont des relations privilégiées avec l'enseignant", souligne Jean-Paul Obellianne, le Dasen, directeur académique des services de l'Education nationale, de l'Indre.

Au total, 160 élèves de 17 écoles primaires du département suivent un stage de réussite pendant les vacances d'automne. Ils sont accompagnés par une trentaine d'enseignants.