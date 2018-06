Berd'huis, France

Promesse tenue pour le Président de la République. Le 12 avril dernier, TF1 avait choisi l'école primaire de Berd'huis (61) pour interviewer "en direct" dans son journal de 13 heures le chef de l'État. À l'issue de cette émission, Emmanuel Macron avait échangé avec les enfants et leurs enseignants. Il leur avait promis de leur montrer l'endroit où il travaillait et donc de les inviter à Paris. Une invitation suivie d'effets puisque 75 élèves du village ornais et douze de leurs enseignants ont pu visiter, ce lundi 25 juin, le palais de l'Élysée.

Les élèves de #Berdhuis étaient à l'#Elysée, invités par le Président Macron. Ils ont pu découvrir ce magnifique lieu chargé d'histoire et échanger avec le Président avant de lui offrir des réalisations faites en classe. pic.twitter.com/WokPfGvrv5 — académie de Caen (@acCaen) June 26, 2018

Reçus comme des chefs d'État

Comme les chefs d'État, ils sont arrivés par la cour d'honneur de l'Élysée. Et comme les chefs d'État, ils ont été reçus, en personne, par le Président de la République. Et pas entre deux portes puisque Emmanuel Macron leur a consacré une demi-heure. Les enfants lui avaient apporté des travaux pédagogiques. Il a pris le temps de les regarder et d'échanger avec les écoliers. Une journée exceptionnelle pour la petite colonie ornaise qui a pu également visiter les salons dorés du palais présidentiel. Une journée qu'ils ne sont pas près d'oublier...