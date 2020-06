Les écoliers de Côte-d'Or promettent d'emmener Jean de La Fontaine en vacances

Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, Perrette et son pot au lait: Pour leur dernière semaine de classe, les élèves de CM2 de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire reçoivent un recueil des fables de La Fontaine. Un livre à glisser dans son sac de vacances.

Et si on emmenait Jean de la Fontaine en vacances ? Pour leur dernière semaine d’école, tous les élèves de CM2 de la Côte-d'Or et de Saône-et Loire reçoivent un recueil du célèbre fabuliste. Une jolie édition illustrée par le dessinateur de bandes dessinées Emmanuel Guibert.

C'est un cadeau de l'Académie de Dijon pour inciter les enfants à emporter un livre en vacances.

"Non ce n'est pas vieillot, sourit Francia qui découvre l'album joliment illustré dans des tons pastels ou colorés. Moi je comprends tout et j'apprécie ces histoires. A la fin , il y'a toujours quelque chose qui fait réfléchir, de triste ou de rigolo."

"C'est de l'Art, s'enflamme Rémi, c'est de l'écriture, c'est beau ! Je pense que oui je vais l'emmener en vacances" assure t-il en serrant son ouvrage contre lui.

Les élèves de CM2 l'ecole Paul Langevin de Talant © Radio France - Olivier Estran

Jules, 11 ans vit aussi sa dernière semaine de CM2 à l'école Paul Langevin de Talant, et il partage le même enthousiasme que ses camarades:

"J'adore lire, alors il y a beaucoup de chances que je l’emmène avec moi. J'adore la Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, je pourrai les lires sans arrêt. Jean de La Fontaine, il a réussi a faire parler les animaux pour faire parler les hommes, et dire ce que les hommes n'avaient pas le droit de dire. Ce n'est pas vieillot, et ça peut revenir à la mode comme Jules Verne. Ça c'est magnifique, ce sont des histoires, des aventures.. on ne peut enlever ça de notre Histoire."

Ouvrir un livre, pas seulement sa tablette numérique

Pari réussi pour la rectrice de l'Académie de Dijon, Nathalie Albert-Moretti venue assurer la distribution dans cette classe de Talant.

"C'est un ouvrage symbolique pour leur rappeler qu'un livre est un objet important, et qu'un écran ne remplacera jamais tout à fait un livre. C'est une porte sur le rêve et puis c'est un joli recueil qui restera un souvenir."

"Moi, l'ouvrage qui m'a donné envie de lire c'est le Comte de Monte-Cristo, je l'ai lu, relu des dizaines de fois, à tel point qu'à la fin les pages se détachaient." sourit-elle.

Et vous ? Quel est le livre qui vous a marqué à l'école ? On vous a posé la question dans les rues de Dijon: vos réponses sont à retrouver ci-dessous: