Les écoliers de Felletin font le tour du monde sans quitter leur classe

Les élèves de CE2 de Felletin découvrent le monde grâce à des cartes postales envoyées de tous les pays. Les enfants ont publié un message sur les réseaux sociaux pour recevoir des cartes du monde entier et leur appel a été entendu, plus d'un millier de cartes postales sont déjà arrivées.

Pas besoin de voyager pour découvrir le monde ! A Felletin, les élèves de CE2 apprennent les continents grâce à des cartes postales venues du monde entier. Fin septembre, ils ont posté sur Facebook un message expliquant qu'ils travaillaient sur les continents, les océans, les pays et qu'ils aimeraient bien recevoir des cartes postales. L'appel a été entendu. Quelques jours plus tard, les premières cartes sont arrivées à l'école. Ils ont en déjà reçu plus d'un millier et espèrent en recevoir encore beaucoup d'autres.

Bonjour de Boston !"

Les enfants ne s'attendaient pas à recevoir autant de courrier. Très vite, la factrice a pris le chemin de l'école. "Le premier mois c'était impressionnant, on recevait 15 à 20 cartes par jour" explique Sonia Boyer, l'institutrice des enfants. Les premières cartes sont arrivées de France, puis d'Europe, avant finalement de venir des quatre coins de la planète. Au dos des cartes, il y a des petits mots, du simple bonjour venu de Boston à des descriptions plus détaillées du pays d'origine. "Bonjour, écrit Clémentine, j'ai grandi à Bourganeuf et aujourd'hui je vis à Cayenne, en Guyane. Ici la faune et la flore sont très variés. Ce joli département est recouvert en grande partie de la forêt amazonienne, on y trouve de magnifiques paysages et animaux, comme des aras, des paresseux, des jaguars ou encore des araignées et des serpents".

Le message des enfants posté sur les réseaux sociaux - Les élèves de CE2 de l'école de Felletin

J'aimerai bien avoir une carte postale de la Muraille de Chine - Alex

Les cartes sont triées par continent et exposées partout en classe et jusque dans les couloirs. Mais elles ne servent pas seulement d'éléments de décor. Grâce à elles, les enfants apprennent la géographie et découvrent les pays. Sur une carte venue de Tanzanie, un homme a proposé aux enfants de leur faire partager par courrier électronique des photos et des vidéos d'un safari. Les enfants le reconnaissent : "on a beaucoup de chance".