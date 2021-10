Les écoliers de l'Yonne découvrent le monde merveilleux de la science à l'INSPE d'Auxerre

Les écoliers de Vergigny (Yonne) ont expérimenté la lampe à Plasma et apprivoisé ses éclairs.

La fête de la science met cette année en avant "L'émotion de la découverte". A cette occasion, l'INSPE, l'ancienne école normale des instituteurs à Auxerre, accueille samedi de nombreux ateliers pour toute la famille : vous pourrez , par exemple découvrir les mécanismes qui jouent sur le climat, sur l'illusion d'optique, ou pourquoi l'ortie n'est pas une plante si mauvaise que ça.

Les écoliers icaunais ont découvert en avant-première le village des sciences et des ateliers animés parfois par des étudiant de l'INSPE d'Auxerre © Radio France - Thierry Boulant

C'est magique (Camille)

Les écoliers de l'Yonne ont expérimenté ses animations en avant-première vendredi. Les écoliers de CE1 de Vergigny sont entrés dans le monde merveilleux de la science en observant une lampe à Plasma : "c'est une boule qui fait plein de trucs violets, on dirait des lasers. Et quand on met la main, eh bien, les éclairs lasers suivent ta main" détaille Jordan, 7 ans. Apprivoiser la lumière de cette boule plasma "c'est magique" ajoute Camille.

Les écoliers icaunais ont assisté vendredi en avant première aux ateliers du village des sciences à Auxerre Copier

La découverte des mystères de la gravité © Radio France - Thierry Boulant

Les enfants ont observé, ils ont touché, ils ont fait l'expérience. C'est une bonne base de travail pour leur professeur Amélie Carriço : "Ils se posent des questions", se félicite l'enseignante, "et c'est plus facile de rentrer dans un apprentissage quand ils sont intéressés et quand ils sont actifs. Tester, manipuler : tout ça va les aider à mieux apprendre."

Le village des sciences à Auxerre se situe 24 Rue des Moreaux, il est ouvert samedi 9 octobre de 9h à 18h. © Radio France - Thierry Boulant

Etonner les enfants

C'est tout l'enjeu de cette fête de la science : susciter l'intérêt en montrant ce que cette discipline peut avoir d'extraordinaire. "L'idée ici, c'est de les étonner, de les émerveiller. C'est un premier pas vers la découverte et vers l'envie de faire des sciences", explique Bruno Hennoque, de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne qui anime cet atelier.

Finalement la science, ce n'est pas sorcier, mais comme le disait la petite Camille, c'est quand même un peu de la magie.

Village des sciences à Auxerre. 24 Rue des Moreaux, ouvert samedi 9 octobre de 9h à 18h. Entrée gratuite avec le Pass sanitaire.