Les écoliers de Limoges reçoivent du matériel scolaire conçu avec des masques recyclés

"Une règle, une équerre et un rapporteur en plastique bleu" voilà ce que découvre Charlotte dans son enveloppe. Elève de CM2 à l'école primaire de Landouge à Limoges, elle a comme tous ses camarades de classe reçu un kit des mains du maire de Limoges Emile Roger Lombertie. Tous les élèves des écoles primaires y ont droit. La ville avait lancé l'idée d'une collecte des masques chirurgicaux au printemps dernier en voyant trop de masques chirurgicaux jetés sur la voie publique.

300 000 masques collectés pour 600 kits remis aux écoliers

C'est une entreprise de Châtellerault, Plaxtil qui recycle les masques jetables usagés pour en faire des objets. Il en a fallu plus de 300 000 pour fabriquer du matériel de géométrie destiné aux écoliers de Limoges. Le jeune Tristan est étonné en découvrant ce qu'il a dans les mains. "C'est bizarre parce qu'avant les masques étaient élastiques et maintenant ça devient un objet tout dur" mais certains de ses camarades ont compris le message en faveur de l'environnement que veut aussi véhiculer la ville "Mes vieux masques je les donne à ma mamie qui les apporte à la mairie" . De quoi ravir le maire Emile Roger Lombertie "Je suis heureux car maintenant les enfants vont tous récupérer leurs masques les rapporter pour les recycler".

Emile Roger Lombertie procède à la distribution des kits dans une classe de CM2 à Landouge © Radio France - Françoise Ravanne

Une collecte largement relayée par les entreprises à Limoges

Mais pour en arriver là il a fallu collecter énormément de masques jetables. En lançant cette idée la ville ne pensait pas susciter un tel engouement. Très vite le président de la CCI de Limoges a voulu créer un point de collecte. Il a été suivi par bon nombre d'entreprises. "Il y a maintenant des points de collecte partout y compris chez les commerçants, on a même une société d'ambulance qui vient directement nous les apporter, c'est vraiment entré dans les mœurs" explique Delphine Bouty-Chollet, directrice des achats et de la logistique à la ville de Limoges. Désormais on compte 149 points de collecte dans la ville qui envisage l'an prochain de faire fabriquer des cintres pour les écoles avec ces masques recyclés.