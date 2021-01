Les élèves creusois sous restrictions sanitaires renforcées

Jean Castex, le Premier ministre, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education Nationale, l'ont annoncé jeudi dernier : de nouvelles mesures pour lutter contre la COVID-19 s'appliquent dans les établissements scolaires à compter de ce 18 janvier.

Dans les cantines

Renforcement du protocole sanitaire dans les cantines scolaires. Interdiction du brassage entre classes étendu au premier degré (écoles élémentaires), interdiction des offres alimentaires en vrac ou encore désinfection des tables après chaque repas. Des mesures déjà appliquées depuis début novembre au collège Jean Picard Le Doux à Bourganeuf, mais dont la surveillance sera renforcée à partir de ce lundi précise le principal de l'établissement, Nicolas Olivier Moreau, avec une équipe de restauration au complet et deux personnes pour assurer l'entretien des tables et vérifier que les élèves portent bien leur masque et se désinfectent les mains avant et après leur repas.

Nicolas Olivier Moreau, le principal du collège Jean Picard le Doux à Bourganeuf, détaille les mesures prises dans le restaurant scolaire de son établissement Copier

Les activités sportives

Elles sont désormais interdites en lieu clos, et ce jusqu'à nouvel ordre. Pas de cours de sport (activité scolaire comme extrascolaire) en salle, gymnase ni piscine donc. Uniquement dehors, et pas de sports de contact. S'il fait trop froid ou qu'il pleut à verse, les professeurs d'éducation physique et sportive auront toujours la possibilité de faire cours, comme leurs collègues, avec leurs élèves masqués et assis en classe, pour des activités sur table, d'analyses de films, ou encore de réflexion sur l'activité physique et sportive. Même s'ils disent se plier de bonne volonté à ces mesures "pour notre bien et celui de notre famille", Matthias, 14 ans, et Djénon, 13 ans ne cachent pas leur déception. "Le sport c'était mieux avant, parce là on ne fait pas celui qu'on veut. On ne s'amuse plus comme avant" regrettent-ils. Et les plus petits aussi en souffrent, comme Yanis, 6 ans."Il en parle énormément, nous confie sa maman. Il fait de la boxe en activité extrascolaire et ça lui manque beaucoup".

Le témoignage de la maman de Yanis Copier

Déploiement de tests antigéniques

Le Gouvernement entend réaliser un million de tests d'ici les vacances de février, à destination des personnels exerçant dans les écoles et établissements scolaires publics ainsi que des collégiens et lycéens des établissements publics et privés. Ces tests seront effectués par les personnels de santé de l'Education Nationale, avec le renfort si besoin de sapeurs-pompiers, de secouristes et d'infirmier.es libéraux.