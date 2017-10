Les élèves d'une classe de CM2 de Seine-Maritime font le buzz sur Facebook

Une classe de CM2 a fait une expérience sur le réseau social Facebook. Les élèves ont posté leur photo et demandé aux internautes de la partager. Le cliché a fait le tour du monde en moins d'une semaine. Un défi lancé dans le cadre des nouveaux programmes de géographie.

"Communiquer avec l'autre bout du monde". Voilà le titre du chapitre consacré à internet dans les nouveaux programmes de géographie. La maîtresse de cette classe de CM2 de l'école St Michel d'Yvetot, en Seine-Maritime, a donc tenté une expérience avec ses élèves. Emmanuelle Havy a pris sa classe en photo, visages masqués par des smileys et des pouces en l'air dessinés sur des ardoises blanches. Elle a ensuite posté la photo sur Facebook et demandé aux internautes de partager et d'indiquer leur lieu d'habitation. Mais elle ne ne s'attendait pas à un tel succès.

Plus de 10 000 commentaires en trois jours et plus de 345 000 partages en moins d'une semaine

Les élèves ont reçu des messages de toutes les régions de France, et de tous les pays du monde : Chili, Canada, Royaume-Uni, Italie, Australie et Madagascar. L'occasion de travailler sur la géographie et de sensibiliser les élèves aux dangers d'internet. L'expérience doit prendre fin ce mardi 10 octobre.