Les élèves de 6e du Val-de-Marne commencent l'année en recevant un ordinateur

C'est un rituel depuis 2012 dans le Val-de-Marne, peu après la rentrée, les élèves de 6e reçoivent un ordinateur portable qu’ils garderont jusqu'en 3e. La distribution a commencé ce samedi au collège Jean Macé de Fontenay-sous-Bois.

Cette année, ce n'est pas un simple ordinateur comme au début de l'opération il y a 5 ans qui est prêté aux élèves. Les nouveaux sont dotés d’un écran tactile qui se détache du clavier pour devenir tablette. En tout, près de 15 000 appareils hybrides seront confiés cette année aux collégiens de 6e. Le lancement de l’opération a commencé au collège Jean Macé de Fontenay-sous-Bois ce samedi.

"Trop cool je n’en avais pas chez" s’exclame un élève.

Les élèves ont le sourire mais ne sont pas non plus surpris. En 6e ils savent déjà comment s'en servir : "on peut travailler, on peut faire Google" dit une jeune fille en parlant des recherches qu’elle a l’habitude de faire sur le célèbre moteur de recherche. "Moi, quand je ne comprends pas les mathématiques, je vais sur internet pour regarder une vidéo" raconte un autre.

L'informatique est devenu indispensable pour apprendre. Dans le Val-de-Marne, le phénomène s’est accéléré depuis 2012 grâce au dispositif Ordival. En 5 ans, 96 000 ordinateur ont été distribués aux élèves et 4000 aux enseignants selon le Conseil départemental. Loïc Damiani, professeur d'histoire-géographie au collège Jean Macé n'y voit que des avantages : "au lieu d’avoir le livre dans le cartable, ils ont la version numérique enrichie du livre : il y des vidéos et des cartes qui se remplissent au fur et à mesure de l’avancée de la leçon".

C’est également très pratique pour les parents qui ont un profil dédié sur l'ordinateur afin de consulter le bulletin de note de leurs enfants et de vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. "Nous avons le contrôle parentale pour contrôler les sites qu’il fréquentent" explique une maman.

Investissement

L’opération Ordival a coûté 10 millions d'euros cette année dont 3 millions financés par l’Etat, le reste étant à la charge du Conseil département du Val-de-Marne. Le président PCF de la collectivité, Christian Favier, juge l’effort tout à fait utile : "on voit que dans les quartiers les plus défavorisés, souligne-t-il, l’usage du numérique a permis de corriger certains écarts" car l’informatique "permet un enseignement moins élitiste" selon lui.

Le département a aussi doté tous ses 113 collèges (104 publics et 9 privés) d’une connexion internet très haut-débit, et, est en train d’installer le Wifi partout. Pour le moment la moitié des établissements sont équipés.