Dijon, France

La semaine des mathématiques se déroule cette année qu'au 18 mars, en Côte-d'Or comme partout en France. Pas de grandes manifestations au programme, puisque cette semaine s'organise surtout dans les établissements scolaires, notamment par le biais d'un rallye mathématiques pour les collèges, et dont la grande finale aura lieu le 31 mai prochain. Il y a aussi d'autres initiatives comme celle de nos confrères du Bien public qui vous proposent une énigme quotidienne à résoudre.

A quoi sert cette semaine ?

La semaine des mathématiques a pour objectif de donner à tous les élèves, de l’école au lycée, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. En clair, rendre les maths un peu plus "sexy" et prouver qu'au delà du cahier, ils sont utiles dans notre quotidien. Ils sont au cœur de toutes les civilisations, qu'elles soient occidentale, arabe, indienne, ou chinoise. C'est la même chose pour toutes les grandes innovations. Sans math, on aurait pas eu de roue, de cartographie, ou même de perspective. Donc la géographie, la philosophie, l'art, la mécanique et même la cuisine, la médecine et le commerce n'existeraient pas sans les maths ou en tout cas sous leurs formes actuelles.

Est-on est doué en France pour les maths?

La France compte de grands mathématiciens, régulièrement salués par l'union mathématique internationale par des prix comme la médaille Fields, qui est un peu l'équivalent d'un prix Nobel. En revanche, sur le niveau global des élèves, on est loin d'être les meilleurs puisqu'à 10 ans, les écoliers français sont bons derniers dans l'Union européenne en mathématiques et à des années lumière des enfants asiatiques puisque les cinq premiers pays étaient en 2016, Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan et le Japon. Le premier de la classe en Union européenne, c'est l’Irlande du Nord, qui pointe à la 6eme place mondiale. Montrer les mathématiques sous un jour nouveau, ludique, concret et dynamique pour donner envie aux élèves de faire des maths et encourager des vocations, les objectifs de la semaine des mathématiques, n'est donc pas complètement inutile. Car en France, les maths, c'est un peu un problème. Heureusement, les lycéens français se situent dans la moyenne. Et pour les terminales S, à dominante maths, on est même dans le groupe de tête mondial, avec la Russie et le Liban. L'honneur est sauf !