Les élèves de CP et CE1 ont retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire, selon les évaluations nationales réalisées partout en France en français et en maths. Le ministère de l'Éducation nationale dévoile les résultats ce mardi 16 novembre 2021.

Les élèves de CP et de CE1 ont rattrapé le retard pris en maths et en français pendant la crise du Covid-19

Le retard des élèves de CP et CE1 s'est résorbé, affirme ce mardi 16 novembre 2021 le ministère de l'Éducation nationale, après un an et demi de crise sanitaire. Depuis 2018, des tests réalisés en classe, de la même manière, partout dans le pays, servent à mesurer le niveau scolaire général des CP, CE1 et 6e, en français et en mathématiques. D'après les derniers résultats, les élèves ont retrouvé les niveaux d'avant le premier confinement, période pendant laquelle les classes avaient fermé trois mois à cause du Covid-19.

En français, près de huit élèves sur dix en CP ont obtenu un taux de maîtrise "satisfaisant" pour manipuler les syllabes. C'est un peu plus que l'année dernière, et surtout un retour à la normale par rapport à 2019. Idem en maths, pour lire les nombres entiers avec 78% de réussite en CE1 contre 75% juste après le confinement.

La lecture, la bête noire des 6e

En 6e, le niveau des élèves augmente très légèrement avec quand même un gros point noir en lecture sans toutefois de rapport avec la pandémie. Seulement la moitié des élèves de 6e ont le niveau attendu. En éducation prioritaire renforcée, on tombe à un tiers. Un collégien sur trois n'a même pas le niveau de CE1, selon l'Éducation nationale, qui reconnaît un "enjeu fort", d'où le choix de la lecture comme grande cause nationale cette année.

Pour tenter de lutter contre les différences de niveaux qui persistent entre les élèves en éducation prioritaire et les autres, Jean-Michel Blanquer annonce ce mardi dans le Parisien vouloir lutter contre "l'effet vacances", grand facteur d'inégalité, avec notamment la distribution d'un jeu de cartes expérimental à 60.000 élèves de CP, pour continuer à faire des maths en famille, à la maison.