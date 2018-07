Les épreuves écrites, orales et le rattrapage également sont terminés. Le ministère de l'Education nationale communique les résultats : 88,3%, soit 0,4 points de mieux qu'en 2017.

C'st un peu moins bon dans l'académie d'Aix-Marseille, 87,6%, mais c'est mieux que l'an dernier (en hausse de 0,7 points).

C'est mieux pour le bac général (+0,5), avec un taux de réussite de 90,3%. S'il y a moins de réussite en L (-0,3), on progresse en S et ES (+0,6 et 0,8).

C'est moins bien pour les séries technologiques : 90,2%, (-0,8). A noter que dans la filière Techniques de la musique et de la danse, 11 élèves inscrits seulement au lycée Thiers de Marseille, il y a 100% de réussite.

Pour le bac pro, des résultats en hausse d'1,3 point, à 79,8% (cela ne concerne pas les filières agricoles).

En France, sur les 765.000 candidats à la session 2018, plus de la moitié (52%) ont passé un bac général, 20% un bac technologique et 28% un bac professionnel.