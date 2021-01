Les élèves de l'école Gaston Hoffmann à Metz envoient des cartes de vœux aux résidents d'un Ehpad

Les 130 élèves de l'école Gaston Hoffmann à Metz ont adressé des cartes des vœux aux 68 résidents de l'EHPAD des Cèdres à Metz. Une parent d'élève est à l'initiative de ce projet. En plus de mettre du baume au cœur des plus âgés, il invite aussi les plus jeunes à prendre la plume.