Les élèves de l'école hôtelière du Mans apprennent leur métier avec un masque mais sans client et sans stage

Si les restaurateurs sont fermés avec le confinement, pour ces adolescents du lycée hôtelier du Mans, c'est aussi compliqué d'apprendre leur futur métier.

Dans la filière hôtellerie restauration du lycée Funay Hélène Boucher du Mans, il y a 350 élèves. Le restaurant pédagogique est resté ouvert mais seulement le midi et seulement pour le personnel. Les élèves doivent porter le masque en permanence aussi bien pour le service qu'en cuisine.

Certaines épreuves d'examens n'ont pas eu lieu au printemps avec le premier confinement et maintenant tous les stages sont annulés.

C'est compliqué mais on garde le moral

Un contexte d'apprentissage difficile pour Océane, élève en terminale en service. Elle rêve de créer sa propre société de petits bateaux de croisière.

Et malgré le confinement, elle reste optimiste. "Je garde le moral, car c'est vraiment une passion de faire ce métier mais c'est dur. On devait partir en stage pendant quatre semaines en Savoie. En plus, le peu de service que l'on fait, on perd le contact avec le client, avec les masques".

Les élèves de terminale service du lycée Funay Hélène Boucher au Mans gardent le masque pour apprendre leur futur métier © Radio France - Christelle Caillot

On enlève une bretelle du masque pour gouter les plats

Quand, on fait de la gestion, de la bureautique, ou encore du droit, ce n'est pas facile d'apprendre son futur métier avec un masque mais quand on apprend à cuisiner et que les restaurants sont fermés, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, les élèves restent optimistes. Arthur qui est élève en terminale cuisine souligne que c'est devenu une habitude de porter le masque; ça fait partie du quotidien". Lisa qui est également en terminale cuisine nous dit que le plus dur, c'est peut-être pour gouter les plats : "on enlève une bretelle du masque, on goute avec une cuillère individuelle et on remet le masque".

Des élèves tous motivés et confortés dans leur futur métier. Tous l'affirment : même si le contexte sanitaire est compliqué avec les masques et les restaurants fermés, ils ont tous envie de continuer à exercer leur futur métier dans l'hôtellerie ou la restauration.