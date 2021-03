Dordogne : des élèves d'Excideuil appelés à sécher les cours ce jeudi

Une grande partie des élèves de terminale, première et seconde n'iront pas en cours ce jeudi matin pour protester contre la baisse des moyens alloués à l'enseignement à partir de la rentrée prochaine. Le but est qu'un maximum d'élèves soient absents à l'appel de 8h15. Concrètement, 108 heures de cours devraient être supprimés, quatre spécialités passeront à la trappe et un poste d'encadrant sportif devraient également être supprimé à la rentrée prochaine.

Des parents reçus par l'inspecteur d'Académie

Les lycéens redoutent ainsi que les futurs élèves se dirigent vers d'autres établissements dotés de plus d'options et délaissent ainsi l'établissement d'Excideuil. Les élèves sont soutenus par les parents élus au conseil d'administration, qui appellent également les parents des collégiens à ne pas envoyer leurs enfants au collège. Des commerçants de la commune vont également baisser leur rideau le temps d'une demi-heure en soutien à la mobilisation.

Lors de cette journée de mobilisation, en plus de cette grève des cours, une délégation d'enseignants et de parents seront reçus par l'inspecteur d'Académie de Dordogne à 14h15.