VIDÉO - Les élèves de Stetten en Alsace se mettent à la chanson pour financer leur classe découverte

Les élèves de l'école primaire de Stetten (Haut-Rhin) ont créé une chorale, baptisée les Stetten kids. Ils ont enregistré un clip et comptent sur les dons pour financer leur prochaine "classe découverte "en Bourgogne en juin 2020.

Stetten, France

Les élèves de deux classes de ce village souhaitent participer à une "classe découverte" en Bourgogne l’an prochain. Rien de très original jusqu’ici, si ce n’est qu’ils ont créé une petite chorale, les Stetten kids et enregistrés un clip dans les rues de leur village pour récolter des fonds .

Plus de 12.000 vues pour cette chanson des Stetten kids qui est une adaptation de "A nos souvenirs" du groupe Trois cafés gourmands. Revisiter par l’instituteur et directeur d’école Stephane Dreyer, elle s’intitule "A nos souvenirs d’Alsace".

Le voyage en Bourgogne et la classe découverte vont coûter 450 euros par enfants. Le but est de récolter suffisamment de fonds pour diviser le prix par trois. On peut apporter une contribution à leur cagnotte sur le site : ww.okpal.com/stetten-kids