Les élèves décrocheurs au centre des inquiétudes de l'académie

"C'est vrai qu'on a quelques élèves dont on n'a plus du tout de nouvelles... Ils ne sont pas nombreux, mais le fait est là" déplore Jean-Paul Obellianne, le directeur de l'Education Nationale dans l'Indre.

Ces élèves aux abonnés absents, on les appelle les décrocheurs. "Bien sûr, ce sont des élèves qui avaient une propension au départ à ne pas suivre les cours. Même en temps normal, malheureusement, on perd des élèves qui ne sont pas assidus. Et nous avons des dispositifs pour les rattraper. Mais c'est vrai qu'avec l'école à distance, c'est encore plus compliqué" reconnait le Dasen de l'Indre. Dans notre département, ils seraient ainsi 5 à 8% à avoir quitté les radars de l'académie. Il s'agirait essentiellement de collégiens et de lycéens, dont la très grande majorité seraient inscrits en lycées professionnels.

Fracture numérique

"Dès que nous avons mis en place les cours à distance, nous avons concentré nos efforts sur les familles dont nous observions qu'elles ne se connectaient pas à la plateforme que nous utilisons" témoigne Dominique Bizeul, principal du collège Romain Rolland à Déols. Pour certains, il s'agissait tout simplement d'un problème informatique : pas de connexion, pas de matériel, pas d'accès au numérique ou pas d'accès à des versions traduites des leçons pour que les parents non francophones puissent suivre. "Nous avons un partenariat avec la Poste pour l'impression et l'envoie de leçons pour ceux qui n'ont pas internet. Nous avons commencé par régler toutes ses difficultés individuelles. Les équipes enseignantes y ont été très attentives" souligne Jean-Paul Obellianne. Enfin, de nombreux parents et enseignants volontaires ont traduit les leçons, notamment en anglais.

Une fois ces problèmes réglés, ne sont restés donc que ceux qui volontairement se tenaient en dehors du plan de continuité pédagogique. "Pour ceux-là, on applique la procédure classique, explique Dominique Bizeul qui compte 5% de décrocheurs dans son effectif. D'abord on essaie de joindre les familles, puis le professeur alerte la vie scolaire qui prévient la direction. Ensuite, cela passe pas les services sociaux le cas échéant".

La crainte de l'académie, c'est que ces élèves perdus ne repassent jamais le portail du collège ou du lycée.

"Il y a un grand risque" que la situation actuelle "creuse les inégalités" entre les familles qui ont la possibilité de faire la classe à la maison et les autres, a reconnu le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer il y a quelques semaines.

Une relation aux parents renforcée

Mais l'épisode inédit que nous vivons en ce moment a également apporté son lot de bonnes surprises : "Il y a des parents qu'en temps normal, nous ne voyions jamais ou quasiment, avec des enfants qui étaient absentéistes, qui préféraient traîner plutôt que de venir au collège, témoigne Dominique Bizeul. Là, avec le confinement, les enfants sont à la maison et certaines familles ont tout de suite insisté pour avoir les codes d'accès à la plateforme, pour avoir les leçons, etc. Alors, évidemment, il y a un pas entre avoir les leçons et rendre les devoirs, mais bon... On a quand même des familles qui d'un coup ont repris contact..."

Témoignage que corrobore Jean-Paul Obellianne : "C'est vrai que l'on assiste à quelque chose de tout nouveau. Et nous réfléchissons à comment nous servir, de ces choses positives que nous observons dans l'investissement des parents et dans le lien crée avec les familles pour l'après confinement".

L'Education nationale se veut rassurante quant au niveau des élèves : "quand nous sortirons de cette crise, cet été, des colonies de vacances éducatives" et des "modules de soutien scolaire gratuits, certainement au moins pour la dernière semaine d'août" seront mis en place à promis Jean-Michel Blanquer.