Ce lundi matin 64 000 élèves des Deux-Sèvres et 73 000 élèves de la Vienne ont repris le chemin de l'école. Une rentrée avec toujours un mélange d’appréhension et d’excitation. France Bleu Poitou a suivi la rentrée d'une famille.

Buxerolles, France

Pour la rentrée des classes, France Bleu Poitou a passé le petit-déjeuner de la rentrée et l'arrivée à l'école avec une famille poitevine. Emmy rentre en cinquième, Adèle en moyenne section. La plus grande sœur, Zélie, a elle eu la chance d'avoir une journée de repos en plus, la rentrée dans son lycée étant mardi.

Comme dans beaucoup de familles la rentrée est pour les élèves un mélange d’appréhension et d’excitation. Adèle qui faisait sa deuxième rentrée en maternelle, avait préparé son sac à pois hier et prévu deux doudous dedans.

Adèle entre en moyenne-section, France Bleu l'a accompagnée jusque-là la grille de l'école.