Les élèves des Prés-Hauts sont retournés à l'école à Tonnerre

Auxerre, France

Ils étaient une vingtaine de parents rassemblés ce lundi matin à l'entrée de l'établissement sans bloquer cette fois. Ils dénoncent toujours le projet de loi Blanquer et s'inquiètent notamment de la possible fusion des écoles avec le collège de secteur.

On a pas eu trop le choix - Najya, déléguée des parents d'élèves

Les parents ont tenu une semaine à l'initiative de l'association Prés-hauts décollage, mais la directrice académique a déposé plainte pour rupture dans la continuité de l'apprentissage et les gendarmes étaient présents de nouveaux ce lundi devant l'école explique Najya Carramdou , déléguée des parents d'élèves : " on avait une douzaine de gendarmes devant les grilles et une patrouille qui faisait le tour de l'établissement. On a pas eu trop le choix pour arrêter. Il y a une plainte contre nous, on assumera les conséquences _, on sait pourquoi on a l'a fait. On va essayer d'_alerter les parents des autres écoles sur les conséquences du projet de loi. Ils veulent faire des économies sur le dos de nos enfants et ça nous inquiète."

on assumera les conséquences Copier

ils veulent mettre les CM1 et CM 2 au collège de Tonnerre

L'école a repris mais les parents restent mobilisés, ils ont décidé d'aller à la rencontre des parents des autres établissements pour leur expliquer les conséquences du projet : " chez nous ils veulent mettre les CM1 et CM2 au collège, le remplacement des enseignants par des étudiants de 2e année non qualifiés qui assureraient huit heures de cours par semaine. C'est trop."

Une délégation de parents d'élèves a rencontré l'inspectrice de la circonscription pour évoquer leurs inquiétudes.

ils veulent mettre les CM1 et CM2 au collège Copier

Blocage symbolique à Champigny

Autre école bloquée symboliquement ce lundi à Champigny. Une trentaine de parents qui protestent aussi contre la loi Blanquer ont cadenassé la grille d'entrée de l'école du village. Les élèves ont pu avoir cours en entrant par la mairie. Une délégation de parents de l'école de Champigny doit rencontrer l'inspectrice de circonscription ce mardi.

La députée de l'Yonne LREM se veut rassurante

La semaine dernière dans un courrier, la députée de l'Yonne de la majorité LREM, Michèle Crouzet, tentait de rassurer en expliquant notamment qu'il s'agit de faciliter le parcours et le suivi des élèves entre le 1er et le 2d degré. La création des Établissements Publics des Savoirs Fondamentaux ne sera ni obligatoire ni imposée aux maires ruraux .Elle ne se fera que par une association volontaire entre élu local et établissement existant précise la députée.