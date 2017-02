Les élèves du collège du Mourion se mobilisent contre le harcèlement en s'habillant tous en rose

Tous ensemble contre le harcèlement à l'école ! Les élèves du collège du Mourion, à Villeneuve-lèz-Avignon, ont décidé de respecter le Pink Shirt Day. Mercredi, ils sont venus vêtus d'un tee-shirt ou d'une chemise rose, pour montrer leur mobilisation contre les violences scolaires.

Une vague rose, mercredi, dans la cour du collège du Mourion, à Villeneuve-lèz-Avignon : de très nombreux élèves - et de professeurs - sont venus vêtus d'une chemise ou d'une veste rose, pour participer au Pink Shirt Day.

C'est une initiative de deux étudiants canadiens, qui en 2007, ont distribué une cinquantaine de chemises roses à des camarades, en signe de solidarité avec un élève qui a été harcelé pour avoir porté, le jour de la rentrée, une chemise rose.

Symbole de la lutte contre l'intimidation

Depuis, ce Pink Shirt Day est devenu le symbole de la lutte contre l'intimidation, le harcèlement à l'école. Et le collège du Mourion a décidé de s'emparer de ce symbole.

Il faut dire que l'établissement est fortement engagé dans la lutte contre les violences scolaires. Des ateliers sont organisés autour de cette question, pour sensibiliser les élèves. C'est une professeur d'anglais qui est à l'origine de cette initiative, Fanny Pérignon.

"Lors de ces ateliers, les élèves de 6e, 5e et 4e ont écrit des poèmes et réalisé des affiches, explique-t-elle. Les plus grands, les élèves de 3e, ont écrit et interpreté des sketchs" :

Nous voulons faire passer un seul message : oui le harcèlement existe, mais les solutions aussi (F. Perignon)

Le reportage de Mallaurie Clément Partager le son sur : Copier

Le Pink Shirt day a lieu tous les ans, le 22 février.