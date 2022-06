Les élèves du collège Etienne-Jean Lapassat à Romans signent une chorégraphie de pro !

"Je n'étais pas sûre qu'on y arrive, c'était ambitieux" sourit Sandra Parisi, professeure d'arts plastiques au collège Etienne-Jean Lapassat à Romans-sur-Isère. Les 600 élèves de l'établissement ont tous participé à la création d'une chorégraphie, directement inspirée du travail du danseur et chorégraphe Sadeck Waff, repéré dans l'émission La France a un incroyable talent. La vidéo a été présentée ce 21 juin, jour de la Fête de la Musique. Elle récompense un travail d'un an. "En arts plastiques comme en musique, on voit tous les élèves du collège" raconte Anne-Charlotte Dehaye, professeure de musique, "depuis le début de l'année, à chaque fin de cours, on prenait dix minutes / un quart d'heure pour répéter un mouvement, les uns après les autres, progressivement".

Pour voir la vidéo : cliquez ici

"C'est très technique" poursuit l'enseignante. Les 600 élèves ont appris les mouvements de la chorégraphie de manière synchronisée. Un sacré exercice, qui a nécessité une répétition générale organisée avec les classes de sixième, puis une vingtaine de prises. "Je suis fière du résultat final, du travail accompli".