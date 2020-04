Les élèves du conservatoire de Nantes s'entraînent malgré le confinement

Pour jouer d'un instrument, il faut des cours et beaucoup de pratique ! Et puisque le conservatoire de musique de Nantes est fermé, il a lancé un "festival du confinement". Le but, relayer les vidéos des élèves de théâtre, danse et musique pour les motiver et soutenir leur créativité. Aussi, les élèves continuent à s'entraîner avec leurs professeurs à distance grâce aux réseaux sociaux.

Un concert ... en plein confinement !

A l'écran, les quatre musiciens en cursus professionnel jouent ensemble. Mais chacun se filme, tout seul, dans son salon ! Le pianiste et trompettiste Jean Saint Loubert Bié est l'un des élèves qui a eu l'idée de cette vidéo. "On se cale sur un même tempo pour jouer ensemble, puis on joue avec un casque pour écouter les autres qui se sont enregistrés avant !" Ensuite, Jean s'occupe de collecter les quatre vidéos en de les monter en une. Avant de les diffuser sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram et Facebook.

Un moyen de leur apporter de la visibilité. Un moyen aussi, de s'entraîner, pour le jeune musicien. "Déjà ça nous fait travailler techniquement, de se filmer. Pour voir d'un autre œil comment on joue ! Et puis, faire de la musique à plusieurs, ça fait du bien parce que jouer tout seul c'est moins motivant !"

Les cours et les entraînements continuent, à distance !

Des représentations pour garder un bon rythme d'entraînement. Les jeunes ont également cours aux mêmes horaire que d'habitude. Trois heures par semaine avec leur professeur, en vidéo conférence. Et ce n'est pas toujours facile de répéter dans ces conditions confie Thomas, le violoniste du groupe. "Les cours durent moins longtemps et le son est déformé, il y a des bugs de connexion internet parfois ... ça n'a rien à voir [avec d'habitude] mais ça permet de garder le lien avec les professeurs !". Mais il salue les prouesses de sa professeure qui réussit à maintenir leurs cours coûte que coûte.

Il y a des bugs de connexion internet parfois... ça n'a rien à voir [avec d'habitude] mais ça permet de garder le lien avec les professeurs ! - Thomas, élève en violon au conservatoire

Et pour se motiver à jouer en groupe, il y a les vidéos. Le morceau "Armando's Rhumba" par exemple, ils l’ont préparé en deux jours ! "D’habitude, on a des échéances, des examens, des auditions… mais en ce moment avec le confinement on n'a plus ça donc il faut trouver autre chose pour nous booster !", lance Thomas. Rien de plus motivant qu'un public, même s'il est virtuel !

Prochain morceau du groupe : un standard de jazz, batterie, trompette, piano et contrebasse !