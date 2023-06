Les élèves du Grand Poitou pourront faire du vélo en toute sécurité

Les élèves de CM2 de l'école élémentaire Robert Domineau de Rouillé sont concentrés : chacun tente de ne pas griller la priorité aux autres alors qu'ils circulent sur la nouvelle piste nomade de l'Agglomération de Grand Poitiers.

Piste nomade

La piste est matérialisée par des chaînes blanche et rouge. Des panneaux de signalisation sont installés, ainsi que des passages piétons. Les élèves peuvent alors circuler "comme s'ils étaient en ville", explique Sylvain Roiland, chargé de mission vélo à Grand Poitiers.

En une heure, le dispositif est monté dans la cour de l'école par les deux animateurs de la prévention routière. Pratique quand on sait que cette piste va être déplacée dans la trentaine d'école que compte l'agglomération, en fonction des besoins.

Favoriser la prévention routière

"On a déjà ce type de système avec une piste, porte de Paris à Poitiers, mais c'est un dispositif qui est en dur. Là, l'idée c'était d'en fait un déplaçable pour les écoles éloignées de Poitiers", explique le chargé de mission.

Car en effet, jusqu'à présent, les écoles les plus éloignées étaient obligées d'amener les élèves en autocar, ce qui avait un coût... certaines avaient même arrêté de se rendre à Poitiers pour ces séances. "Auparavant, on avait des CRS qui venaient faire de la prévention routière, mais plus maintenant", explique Jean-Yves Tranché, le directeur de l'école Robert Domineau à Rouillé.

Fin juin, deux autres écoles testeront le dispositif nomade, les écoles de Fontaine-le-Comte et de Sèvres-Anxaumont, avant un lancement en septembre dans toutes les écoles de Grand Poitiers qui le souhaitent.