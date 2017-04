Les élèves du lycée Henri IV à Béziers font des propositions de loi

Une centaine d'élèves de 1ère STMG, du lycée Henri IV à Béziers, planche sur des propositions de loi qu'ils ont eux-mêmes choisies . Les plus méritants seront reçus à Paris en commission par les députés de l'Assemblée Nationale.

Ils ont entre 17 et 18 ans. Ils souhaiteraient la légalisation du cannabis, une tolérance zéro pour l'alcool au volant ou un droit de vote qui devienne obligatoire. Aude, Malvina, Cloé et Manuarii souhaiteraient, quant à eux, le rétablissement du service militaire et ils nous expliquent pourquoi.

Un service militaire obligatoire pour les garçons comme pour les filles.

Professeur d'économie-gestion, Jean Fonteray qui supervise le concours, avoue son étonnement face à la maturité de ses élèves .

Ils n'ont peut-être pas une grande conscience politique mais ils ont une grande conscience de la société dans laquelle ils vivent.

En avril, un groupe d'adultes internes et externes au lycée Henri IV de Béziers (proviseur, profs, universitaires, juristes ou journalistes) choisiront le groupe de travail le plus méritant mais aussi une dizaine d'autres élèves particulièrement investis dans cette aventure. Au total, une quinzaine de jeunes montera à Paris en septembre défendre la proposition de loi la plus aboutie devant les députés de l'Assemblée Nationale .

Un voyage financé par Elie Aboud , député de Béziers, qui a promis que l'aventure ira jusqu'au bout ...même s'il perd son siège en juin prochain lors des élections législatives !