Les bars et les restaurants sont fermés depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire. Stage repoussé, avenir incertain, nous avons voulu savoir comment les jeunes du lycée hôtelier d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) vivent cette situation.

Bars et restaurants toujours fermés : le lycée hôtelier d'Illkirch face à la crise sanitaire

Dylan et Lucas au bar pédagogique

Selon le ministère du Travail, 495.000 contrats d'apprentissage ont été signés en 2020 en France. Une hausse record de près de 40% par rapport à 2019, bien aidée par la prime décidée cet été. Et pourtant dans certains secteurs, il va encore falloir attendre pour décrocher un contrat. C'est le cas évidemment dans les bars et restaurants, toujours fermés à cause de la crise sanitaire.

Lucas est élève en mention complémentaire "barman" au lycée hôtelier d'Illkirch, où 900 élèves sont scolarisés. Après un stage cet été dans un bar à cocktails à Strasbourg, c'est dans le bar pédagogique du lycée que Lucas doit pour l'instant secouer le shaker. Le jeune-homme attend son prochain stage avec philosophie : "C'est un mal pour un bien, au final on fait beaucoup de travaux pratiques, ça nous permet de nous améliorer et de revenir beaucoup plus forts pour la deuxième période de stages". Elle devait avoir lieu en février, mais évidemment été repoussée.

Les sommeliers ont trouvé refuge chez les cavistes

Dylan est lui inscrit en mention complémentaire "sommelier". Comme les stages ne sont plus possibles dans les restaurants fermés, c'est chez les cavistes que les futurs sommeliers ont trouvé refuge, "ça permet de voir une autre facette de notre métier, tout aussi enrichissante et intéressante ", explique le jeune homme.

Plus d'offres de stage que d'élèves

Frédéric Leichtnam,, le directeur délégué aux formations du lycée hôtelier garde le sourire: "Toute période compliquée a ses avantages, les gens réinventent le métier et trouvent de nouveaux concepts. Il n'y a pas d'abattement d'autant plus qu'il y a plus d'offres de stages, pour nos BTS qui partiront au printemps par exemple, que d'élèves qui sont en demande".

Bref, le lycée hôtelier Alexandre Dumas d'Illkirch brandit l'optimisme comme un étendard. Reste à espérer que la filière de l'hôtellerie-restauration, à qui les responsables de l'établissement apportent toute leur solidarité, ne ressorte pas trop dévastée par la crise sanitaire.