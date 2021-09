Les élèves et professeurs de la cité scolaire de La Souterraine mobilisé contre un "enseignement low cost"

Plus de 200 parents d'élèves, professeurs et élèves se sont réunis devant la cité scolaire Raymond Loewy ce lundi toute la matinée à La Souterraine. Ils dénoncent un manque général de moyen. Cela touche les locaux, le matériel pédagogique, mais il y a aussi besoin de personnels.

La cité scolaire Raymond Loewy est en colère. Les professeurs, les élèves et leurs parents en tout cas. Depuis plusieurs années, ils se battent pour montrer la réalité de leur quotidien : travailler dans un bâtiment "insalubre". Ce lundi 13 septembre, plus de 200 personnes ont manifesté dans les rues de La Souterraine. La cité scolaire accueille 1150 personnes chaque jour, de la sixième au bac +4, avec les personnels.

Dans cette vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, on voit des locaux abîmés. Certaines fenêtres cassées sont réparées avec des bouts de scotch. L'hiver, le chauffage est presque inexistant. Certains cours sont donnés dans des préfabriqués. Émilie est arrivée depuis une semaine pour commencer sa formation en arts appliqués. "Même sans avoir fait le tour réellement du bâtiment, j'ai vu qu'il y avait quand même des salles qui étaient pas mal délabrées. On a parlé des fenêtres scotchées. Je les ai vues. Le crépi qui commence à tomber, je l'ai vu aussi", assure-t-elle. Paul fréquente la cité depuis la sixième et est aujourd'hui en terminal. "Malheureusement, on s'y habitue", lâche-t-il.

Un manque de personnel

Le bâtiment n'est pas la seule préoccupation. Pour les professeurs, il manque aussi des personnels, administratif ou d'entretien. Il n'y a pas de principal au collège, pas de technicien régional qui organise le travail justement des agents d'entretien et planifie les travaux. Concernant le nettoyage, il n'est pas rare qu'une seule personne soit chargée d'un bâtiment entier, assure Laurence Pache, professeur de philosophie.

Un manque de matériel pédagogique

Autre problème : le matériel pour faire cours. "On n'a plus de suite Adobe sur les ordinateurs", explique Fanny, en deuxième année de design. Pas moyen de se former sur Photoshop par exemple. Les étudiants n'ont pas tous les moyens de payer pour ces logiciels pourtant importants à maîtriser. Ce qui fait naître une crainte pour le futur professionnel. "On ne peut pas forcément se concentrer sur nos études donc ça risque d'être problématique", ajoute la jeune femme.

"On a une importante sensation de déclassement." - Alice Brochard, professeure au pôle supérieur.

"On a une importante sensation de déclassement, d'injustice et de honte pour les élèves que nous accueillons", vitupère Alice Brochard, une professeure au pôle supérieur. Un déclassement qui, pour elle, vient de la situation géographique de la cité scolaire : loin de Bordeaux. Autre cause : le ping-pong entre la région et le département sur qui doit financer quoi. L'ensemble Raymond Loewy a aussi bien un collège, compétence du département qu'un lycée et des étudiants, compétence de la région.

Les professeurs de la cité scolaire Raymond Loewy ont annoncé en fin de manifestation avoir déjà obtenu trois postes supplémentaires d'agents d'entretien et un nouveau principal pour le collège. Mais la lutte continue et les élèves restent vigilants aux annonces prochaines des élus. Les participants ont décidé de monter une table ronde dans la cité scolaire avec tous les acteurs concernés : région, département, rectorat, professeurs, élèves, personnels administratifs ou d'entretien.