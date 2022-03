Les élèves Nîmois de l'école de la deuxième chance sont aussi des artistes

De la peinture, des sculptures, des masques en forme de poster mais aussi des poèmes... voilà toute l'étendue des productions artistiques des élèves de l'Ecole de la deuxième chance à Nîmes. Du 28 mars au 15 avril, dans le cadre du Printemps des poètes, leurs œuvres sont visibles à la Maison de la région, en face des arènes.

Le vernissage c'était ce lundi 28 mars et en plus de l'exposition les curieux ont eu droit à des performances. Sept représentants de l'école ont écrit puis récité leurs poèmes.

Un coup de pouce pour l'insertion professionnelle

Une expérience dont Joseph Charpentier est fier. Il raconte avoir découvert l'univers de l'art et de l'oralité. Il s'y sent à l'aise et estime même que tout cet apprentissage lui servira dans le milieu professionnel. "Devant des recruteurs par exemple je serais peut-être plus détendu que d'autres candidats à un poste", souligne-t-il. Même constat pour Thomas. "Ces ateliers de création nous ont permis d'abord d'être créatifs mais aussi d'être bien meilleurs oralement", explique ce fan d'informatique. Il ajoute qu'en entretien ou pendant des réunions, ses prises de paroles seront plus sereines.

C'était exactement l'objectif de Placide Zephyr, artiste plasticienne et professeur à l'école de la deuxième chance. "L'art plastique est le prétexte, la créativité on en a besoin aussi pour construire sa vie", conclut-elle.