Les élèves utilisent massivement ChatGPT pendant un examen à Nancy : l'épreuve annulée par l'enseignante

C'est un phénomène qui change clairement la manière de travailler de beaucoup d'enseignants de l'Université de Lorraine. Débarqué sur les ordinateurs du grand public en novembre 2022, ChatGPT s'est rapidement fait un tas d'adeptes, y compris chez les étudiants. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, lors d'un examen à l'IUT Charlemagne de Nancy, une enseignante a choisi de ne pas corriger les copies, face au recours trop massif à ce logiciel d'intelligence artificielle. Une centaine d'étudiants d'une licence professionnelle en technique de commercialisation est concernée. Ils ont déjà été notés à plusieurs reprises lors d'un oral et des cours magistraux.

Des failles

Soutenue par la direction de l'établissement, cette professeure rappelle à quel point l'usage de ChatGPT n'est pas encore encadré. L'IUT Charlemagne compte justement faire passer un article dans son règlement intérieur la semaine prochaine, mais pas question de l'interdire, selon la direction, puisque les étudiants auraient loisir de l'utiliser une fois rentrés chez eux. "Au lieu d'interdire, il s'agit pour nous d'accompagner. Montrer que ça peut avoir un apport important mais montrer aussi les dangers d'utiliser cet outil de manière excessive", précise Samuel Cruz-Lara, le directeur de l'IUT Charlemagne.

Parce qu'il y a effectivement des failles sur cet outil. Et les étudiants sur place l'ont bien constaté. "Il se trompe plutôt souvent", confie Nicolas, qui passe donc beaucoup de temps à relire sa copie. "Je l'utilise quand j'ai une idée en tête, je regarde ce qu'il fait mais je ne le copie pas car sinon, on ne réfléchit plus trop", ajoute-t-il. Et ne pas trop réfléchir, c'est justement un souci à contrôler. "Utiliser ce type d'outil de manière excessive va les empêcher d'assimiler les connaissances", s'inquiète Samuel Cruz-Lara.