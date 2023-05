Les élus de gauche lancent une consultation citoyenne sur l'état des lycées en région Auvergne-Rhône-Alpes

Catherine Bony distribue les tracts aux lycéens qui sortent du lycée Jean-Monnet de Saint-Etienne (Loire), mercredi 3 mai 2023. L'élue écologiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes les incite à participer à une consultation citoyenne en ligne sur l'état des lycées. Depuis fin mars et jusqu'à la fin de l'été, les élus de l'opposition de gauche veulent récolter des témoignages sur la situation des établissements et des travaux qui sont à mener.

Les lycées sont du ressort de la Région. La majorité affirme depuis 2021 que "0 %" des lycées sont en "mauvais" ou "très mauvais" état. Elle s'appuie sur des audits menés entre 2016 et 2020, qui montrent les progrès réalisés grâce aux investissements du "plan Marshall pour les lycées" annoncé en 2017, soit une enveloppe d'un milliard et demi d'euros.

Des bâtiments en "mauvais" état ?

"Nous avons demandé les audits de 2018 et de 2020 mais impossible de les avoir, s'indigne Catherine Bony. Les éléments de bilan que nous avons sont seulement ceux que la majorité veut bien nous donner." L'élue de la Loire ajoute que "Laurent Wauquiez a refusé une demande de mission d'information et d'évaluation" sur l'état des lycées.

Le tract distribué par les élus d'opposition à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour une consultation en ligne sur les lycées. © Radio France - Theo Boscher

Comme ils leur remontent des problèmes dans plusieurs bâtiments, les conseillers d'opposition ont décidé d'associer les élèves, les parents, les personnels. Ils les invitent à signaler en ligne des problèmes rencontrés. "Dans la Loire, nous avons des retards de travaux dans des lycées, liste Olivier Longeon, élu écologiste ligérien. Ici, à Jean-Monnet, l'établissement n'a pas bougé depuis le tournage du film Noces blanches en 1989, il y a des fenêtres qui ne ferment pas ; à Rive-de-Gier, des ateliers sont les mêmes depuis les années 1970 et il y a toujours des préfabriqués à Chazelles-sur-Lyon ou à Feurs."

Parents, profs, élèves appelés à s'exprimer

Certains élèves de Terminale du lycée Jean-Monnet acquiescent : "On a froid l'hiver, il fait moins un degré dans les salles en hiver", dit Elias. Alban ajoute que "les toilettes sont vieilles, elles sont encore mixtes, il n'y en a pas assez, on doit attendre à chaque fois et c'est énervant".

Lancée depuis un peu plus d'un mois, l'opération a récolté près de 600 témoignages. Mais elle n'a pas plu au président de région. Laurent Wauquiez a envoyé début avril un courrier aux chefs d'établissement leur rappelant qu'ils "ne sont pas autorisés à y répondre durant leur temps de travail et, en dehors de celui-ci, ne peuvent le faire que dans le cadre du respect du devoir de réserve auquel tout agent public est tenu".

"On est capable de faire des heures et des heures de débat sur la chasse mais on ne peut pas bâcler les lycées, répond Johann Cesa, du groupe socialiste. Quand on voit la transition écologique nécessaire et l'importance dans le bâtiment que représentent les lycées, c'est inexploité !"

L'opposition compte présenter les résultats de leur consultation citoyenne au mois de septembre.

Pour y revenir et entendre la réponse de la Région, France Bleu Saint-Etienne Loire reçoit la vice-présidente de la Région en charge des lycées, Florence Dubessy, à 7h45 ce jeudi 4 mai.