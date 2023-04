Les élus du Calvados confirment la fermeture en 2024 du collège Val-de-Vire

Sans surprise ce lundi 24 avril 2023, les élus du Calvados ont adopté la délibération portant sur le projet de fusion des collèges de Maupas et Val-de-Vire pour la rentrée 2024 à Vire-Normandie. Une première délibération avait été actée en décembre dernier mais dans un contexte de tension et de brouhaha qui avait conduit le président de l'assemblée, Jean-Léonce Dupont à solliciter l'intervention des forces de l'ordre pour évacuer les opposants au projet

Une adoption par 35 voix pour, 11 contre et 4 abstentions

L'opposition départementale du Calvados © Radio France - Carole LOUIS

Dans l'hémicycle, les élus du Groupe du rassemblement de la gauche et de l'écologie ont vivement critiqué la décision du conseil départemental.

" La démocratie dans notre département est étouffée, brutalisée a déploré l'élue du canton d'IFS Edith Heuzé . L'élu mondevillais Joël Jeanne a pour sa part reproché au président Dupont de "déconstruire ce que vos prédécesseurs avaient construit". Autre réaction celle d'Elise Cassetto-Gadrat du canton d'Hérouville-Saint-Clair, qui a demandé la mise en place d'un moratoire.

Un seul des amendements déposés par l'opposition a été adopté.

Le président du département Jean-Léonce Dupont © Radio France - Carole LOUIS

"Il n'y a pas de surprise" a déclaré le président du conseil départemental, Jean-Léonce Dupont. "Le tribunal avait suspendu la délibération de décembre 2022 effectuée dans un contexte difficile. Une suspension pour "Vice de procédure" pour non information complète des élus. Nous avons donc a nouveau délibéré la fusion souhaitée".

Dans la tribune réservée au public, une vingtaine d'enseignants, parents d'élèves, élus virois et autres syndicalistes ont assistés dépités au résultat du vote. " Nous restons mobilisés, on va déposer un nouveau recours devant le tribunal administratif et on ira jusqu'au bout . On le lâchera rien ont-ils déclaré en quittant la salle un peu avant 14heures.