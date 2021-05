Les enfants d'Anzême découvrent l'Europe, pendant tout le mois de mai

Les pays voisins s'invitent à la cantine et au centre de loisirs d'Anzême, tout ce mois de mai. A l'occasion du "joli mois de l'Europe", la commune a choisi de faire découvrir aux enfants plusieurs nations voisines, à travers une approche gustative et ludique.

L'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et l'Espagne, s'invitent dans les assiettes des écoliers d'Anzême! Durant tout le mois de mai 2021, la commune a prévu des activités dans le cadre du "Joli mois de l'Europe", une initiative qui vise à promouvoir les valeurs de l'Europe. A Anzême, les enfants vont avoir un aperçu de la gastronomie de certains pays voisins à la cantine. Le centre de loisirs prolongera la découverte de ces pays à travers des activités culturelles, sportives ou créatives le mercredi.

Quatre pays au menu de la cantine

Meysson Decaux le cuisinier de la cantine de l'école, va préparer des repas inspirés des spécialités de quatre pays d’Europe afin de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. Le chef a dû faire quelques recherches pour sélectionner ses recettes.

Le lundi 3 mai, cette opération a commencé avec un menu italien, composé de lasagnes et de tiramisu. Vendredi 7 mai, les enfants ont pu découvrir la cuisine allemande avec une entrée composée de tartines de pain complet avec du beurre, des radis et du jambon. Il y avait de boulettes de bœufs avec une sauce crème en guise de plat de résistance et des beignets de framboises en dessert.

"les enfants posent énormément de questions. Dans l'ensemble je crois qu'ils ont apprécié", sourit Meysson Decaux. Le 21 mai, les petits découvriront la cuisine autrichienne et le 28 mai, des plats espagnols.

Des activités en lien avec l'Europe au centre de loisirs

Chaque mercredi qui suit la dégustation d'un menu européen, la directrice du centre de loisirs s'attache à proposer une animation en lien avec le pays en question. Pour l'Italie, elle a par exemple fait fabriquer aux enfants des masques de carnaval tout en écoutant de la musique italienne. L'après-midi, les jeunes ont pu découvrir un jeu italien qui se joue avec un ballon.

"Les enfants ont fabriqué quinze masques chacun", plaisante Virginie Vincent, avant d'ajouter:

ils étaient tellement ravis qu'ils ont porté leurs masques toute la journée

Le réfectoire de la cantine de l'école a aussi été décoré avec des banderoles représentant les drapeaux de l'Europe, Virginie Vincent constate : " Ils posent encore plus de questions, ils s'amusent à trouver quel pays correspond à quel drapeau. C'est amusant".

Qu'en pensent les enfants?

Les plus jeunes semblent effectivement emballés par cette opération. Aborder l'Europe par le biais des papilles semble avoir éveillé leur curiosité . Océane une élève de CM2 confie " j'ai envie de goûter ce que les autres enfants mangent dans les autres pays". Nina, une élève de CM1 assure aussi que cette expérience lui donne "envie de goûter de nouvelles choses".

Au fil du mois, les enfants vont aussi se faire une idée plus précise de ce qu'est l'Europe. Robin est en CE1. Il est déjà sûr de lui lorsqu'il affirme que :

L'Europe c'est le continent où se trouve la France.

Nayla qui est en CM2 complète : "C'est un groupe de pays qui ont les mêmes sous : les euros. Et je sais que la France, l'Italie et l'Allemagne en font partie".

Les explications des enfants restent encore un peu imprécises, mais Sébastien Bidou, adjoint à la mairie d'Anzême croit en cette opération : "Ca permet de favoriser l'enrichissement de chaque enfant en leur offrant un meilleure connaissance des pays qui nous entourent, et cela favorise la tolérance en découvrant d'autres cultures".

Le 2 Juin, ce "joli mois de l'Europe" se terminera avec des olympiades organisées pour les enfants à Anzême. Les petits pourront gagner des sacs, des crayons ou encore des ballons aux couleurs de l'Europe.