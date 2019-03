Les enfants de Mont-Saint-Aignan ont planté des arbres pour le bicentenaire de la ville

A l'occasion du bicentenaire de Mont-Saint-Aignan cette année, une cinquantaine d'enfants de la ville ont planté trois arbres dans leur école. Le but ? Les sensibiliser au respect de l'environnement et à la pérennité de la ville verte.

Mont-Saint-Aignan, France

A l'occasion des 200 ans de la ville de Mont-Saint-Aignan, les écoles Saint-Exupéry, Camus et Marie Curie ont organisé la plantation d'arbres avec les enfants. Nous sommes allés à l'école Marie Curie où une cinquantaine d'enfants du centre aéré ont planté trois arbres : deux pommiers et un poirier. Le but ? Les sensibiliser au respect de l'environnement et à la pérennité de la ville verte.

Impliquer les enfants

Sur la pelouse de l'école Marie Curie à Mont Saint Aignan, les petits du centre aéré attendent impatiemment en file indienne. Lilian est l'un d'entre eux : "On a recouvert le pied de l'arbre avec de la terre". Ce sont donc deux pommiers et un poirier qui ont été plantés.

Manon Poupard est ambassadrice environnement à la mairie de Mont Saint Aignan. Pour elle, impliquer les enfants dans cette action c'est que du positif : "On est dans un milieu assez urbain donc c'est pas tous les jours que les enfants plantent des arbres. C'est super pour eux, ils peuvent apprendre et ça les amuse de retrouver des vers de terre".

Les arbres à Mont-Saint-Aignan, tout un symbole

Cette plantation d'arbres avec les enfants de Mont Saint Aignan pour le bicentenaire a toute une portée. Catherine Flavigny est la maire de la ville : "Les enfants pourront voir grandir les arbres qui symbolisent justement la pérennité et permet d'évoquer demain. C'est aussi comme ça que l'on voit la ville à savoir le respect de l'environnement".

Et il faut dire que les arbres à Mont Saint Aignan ont une place importante. On en compte précisément 3300, soit un arbre pour six habitants . "Mont-Saint-Aignan a beaucoup d'atout. 25% d'espaces verts, on y tient. On peut dire que c'est un symbole de la ville." Un symbole qui sera aussi fêté jusqu'au 20 juin, date de fin du bicentenaire.