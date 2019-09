Finies les vacances : les enfants ont fait leur rentrée à Rouen

Cartables, trousses et petits goûters : tout est fin prêt pour la rentrée ! 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée en France, 350 000 dans l'Eure et la Seine-Maritime. Retrouvailles entre copains et copines, entrée en CP, nous avons suivi la rentrée à l'école Jean Mullot de Rouen.

Rouen, France

Allez hop ! Après deux mois de vacances bien méritées, les plus de 300 élèves de l'école Jean Mullot ont fait leur rentrée. Les copains et les copines se sont retrouvés avec beaucoup de bonheur et les nouveaux élèves ont pris possession des lieux. Cette nouvelle année est particulière : les parents d'élève ont obtenu la création d'une onzième classe.

Entrée en CP, le saut dans le grand bain

Loïc et ses parents attendent depuis très tôt ce lundi matin devant la grille de l'école Jean Mullot. C'est le premier jour de CP pour le petit garçon de 6 ans et il est très serein : "J'ai déjà visité l'école et je trouve que c'est bien" explique le nouvel élève. Pour lui, l'école primaire, c'est avant tout l'indépendance : "On choisit tout seul ce qu'on veut, on peut aller dehors sans demander". Du côté de la maman, on sent un peu plus de nostalgie : "C'est un changement, une page qui se tourne. Il grandit, il va apprendre plein de choses".

Nouvelle étape également pour Marius âgé de 5 ans. Il entre aussi en CP et il y a une chose à laquelle il ne pourra (malheureusement) pas échapper cette année et il s'inquiète : "J'ai un peu peur des devoirs".

Quand les parents stressent

D'un côté, il y a les enfants qui s'inquiètent un peu et puis il y a les parents très anxieux. Les enfants sont rentrés dans la cour de récréation, les parents doivent obligatoirement rester à l'extérieur (sauf pour les parents de CP).

"Je suis en panique total" s'exclame une mère de famille, derrière la grille de l'école, quand son garçon qui entre en CP a disparu de sa vue. Heureusement, il réapparaîtra !

Lucie et son mari scrutent leur garçon avant l'entrée en classe : "On attend de le voir partir en classe, c'est le moment final de la rentrée" s'amuse la maman. Un peu plus loin Patrick et sa femme observent leur petit garçon en double classe CE2-CM1 : "Je le vois pester depuis 25 minutes, il est impatient d'aller dans sa classe". La petite famille vient tout juste de s'installer en Normandie et dans le quartier : "C'est un peu d'angoisse, surtout pour les parents". Mais cela n'a pas l'air de troubler le fils de Patrick : "Il était pressé d'arriver ce matin".

Une onzième classe à l'école Mullot

C'est une rentrée sereine pour les parents d'élève de l'école Mullot. Depuis juin dernier, il se battait pour l'ouverture d'une onzième classe : "Sans cette classe, on serait entre 33 et 34 élèves par classe" explique Hakim, parent d'élève. Cette annonce est un soulagement : "Pour les élèves qui ont des facilités ça va, mais il faut penser aux élèves en difficulté, avec un handicap".

On a mobilisé les décideurs pour nous octroyer cette classe supplémentaire - Hakim

Les parents d'élève ont organisé un rassemblement début juillet, contacté des élus locaux et bien sûr l’Inspection d'Académie. Après plusieurs relances, cette dernière leur a ouvert la onzième classe : "On était à moins de 300 inscrits avant l'été mais on savait que ça allait augmenter pendant les vacances. Ce sont plus de 300 élèves qui font leur rentrée ce lundi" explique Hakim.