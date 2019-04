Les enseignants belfortains disent non au projet de loi Blanquer

Belfort, France

L’appel national à la grève contre le projet de loi Blanquer a mobilisé environ 120 enseignants terrifortains réunis ce jeudi matin en assemblée générale à la Maison du Peuple de Belfort. Des enseignants très remontés contre cette réforme pour une école de la confiance qui prévoit un changement de statut des directeurs d'école. « On parle d’un grand directeur qui serait dans un collège pour gérer un ensemble d’écoles, on ne voit pas comment il va pouvoir tout assumer » s’emporte Gérald Loridat, directeur de l'école Schœlcher à Belfort et membre du syndicat Sud Education. « Nous sommes en ce moment dans la période où l’on travaille sur les dossiers pour aller au collège, on doit aussi s’occuper des inscriptions des petits de deux ou trois ans qui vont arriver, c’est beaucoup de temps, et je ne vois pas un « grand directeur » dans un collège faire tout ça ».

Un affaiblissement de l’école publique

Ce que craignent également les enseignants en grève, mais aussi les parents d’élèves, c’est le risque d’abîmer le lien entre les parents et l’école, _« un directeur d’école pour une famille c’est très important »affirme Sandrine Claude, présidente de la FCPE dans le Territoire de Belfort. « C’est le contact premier en cas de difficulté, il doit rester tel qu’il est là actuellement, c’est-à-dire un poste privilégié dans une école »._

Enfin, les enseignants sont unanimes pour dénoncer un affaiblissement de l'école publique puisque les collectivités locales vont à présent devoir financer à égalité les écoles publiques et privées et ce dès la maternelle, ce qui va diviser par deux les moyens selon eux.

Le vote au Sénat de ce projet de loi pour l'Ecole de la confiance est annoncé pour la mi-mai.