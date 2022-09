Les enseignants-chercheurs de l'université de Bourgogne réclament plus de moyens

Les enseignants-chercheurs de l'université de Bourgogne font part de leurs inquiétudes. Le nombre de postes n'augmente pas alors que le nombre d'étudiants augmente et ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour faire de la recherche.

Alors que le nombre d'étudiants à l'université de Bourgogne a augmenté en cinq ans, le nombre d'enseignants-chercheurs a diminué. Des professeurs qui estiment ne plus avoir suffisamment de temps pour faire de la recherche et qui déplorent le faible nombre de postes qui ouvrent chaque année. Raphaël Porteilla, qui enseigne les sciences politiques, est aussi représentant du syndicat CGT Ferc sup.

Comment se répartit votre charge de travail entre l'enseignement et la recherche ?

Raphaël Porteilla : La seule chose qui est quantifiée, c'est le nombre d'heures qu'on doit dispenser devant les étudiants : 192 heures annuelles. C'est un chiffre qui paraît tout à fait dérisoire bien évidemment, mais qui intègre à la fois la préparation des cours, la recherche. Et là, c'est très difficile de quantifier la recherche. Mais en gros, c'est tout le reste du temps qui est consacré à cette partie de recherche. Théoriquement.

On a des copies à récupérer, des examens à surveiller et tout ça fait qu'on est très souvent dans une situation où la recherche est laissée un peu de côté parce qu'on est obligés d'enseigner beaucoup plus, compte tenu du fait que nous avons de moins en moins d'enseignants en face des étudiants.

Là, par exemple, on est en train d'organiser un colloque. Donc ce sont des heures et des heures à passer à discuter avec les autres collègues, en visio ou en présentiel. Tout ça, c'est pas du tout rémunéré. J'encadre des étudiants en mémoire en master depuis le début de l'année, c'est des heures et des heures passées avec eux au téléphone. Les thèses de la même manière, c'est pas du tout rémunéré et c'est des heures et des heures sur quatre, cinq ou six années de suivi d'un doctorant pour pouvoir l'accompagner jusqu'à la soutenance.