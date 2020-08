Les enseignants de Dordogne font leur rentrée dans l'incertitude

C'est l'heure de la rentrée pour les enseignants de Dordogne, ce lundi 31 août. Et malgré leur joie de retrouver les élèves, l'appréhension liée au contexte sanitaire est bien présente. Ils estiment qu'à la veille de la rentrée des élèves, ce mardi 1er septembre, beaucoup de questions restent encore sans réponse. "Je ne sais toujours pas si je vais pouvoir faire chanter les élèves", lance Laurence Poireau, professeur de musique au collège de Brantôme. "Si on chante avec des masques, ils vont vite devenir humides et donc complètement inefficaces. On nous a proposé de chanter dehors, mais cela veut dire sans piano, sans matériel... On est dans le flou total."

Pareil pour Jérémy Destenave, professeur de sciences de la vie et de la terre (SVT) au collège de Ribérac. Il ne sait toujours pas s'il pourra faire des travaux pratiques avec les élèves, et dans quelles conditions. En plus de cela, il se demande comment va se passer la rencontre avec les nouveaux élèves dans ce contexte si particulier. "On va devoir faire connaissance avec des élèves qui portent des masques, c'est inédit", raconte le professeur. "Cela pose une question pédagogique nouvelle quand on sait qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par le sourire, ou un air fermé quand on n'est pas content du comportement des élèves. Ces messages-là passeront difficilement, donc il va falloir faire autrement"

Thierry Guitton, lui, ne redoute pas la mise en place du protocole sanitaire. Le professeur de sport au lycée Jay de Beaufort à Périgueux devra certes adapter son programme, en supprimant par exemple les sports collectifs pour éviter les contacts, mais il est heureux de pouvoir permettre à ses élèves de se défouler dans ce contexte particulier. Ce qui l'inquiète le plus, c'est la possibilité d'attraper le virus malgré les gestes barrières, surtout que les élèves pourront retirer leur masque pendant les cours de sport. "Je fais partie de ces enseignants sportifs qui ont de l'asthme ou des problèmes cardiaques, et là je vais devoir faire encore plus attention", explique le professeur d'EPS. "Attraper la Covid me mettrait à mal, mais aussi peut-être ma famille. Même si je suis sportif, je sais que ceux qui s'en sortent souffrent énormément du virus. C'est surtout cela qui peut être angoissant."