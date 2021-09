Les enseignants de l'Yonne appelés à la grève pour obtenir des augmentations et des embauches

Les enseignants sont appelés à la grève ce jeudi par quatre syndicats nationaux (CGT, FO FSU et SUD). Les motifs de grève sont nombreux, réforme du bac, fermetures de classes, changements de statuts dans le primaire, mais le principal motif reste celui des salaires et des moyens humains.

Chez les enseignants, il y a un écart massif de salaire entre la France et les autres pays occidentaux. Les professeurs français gagnent deux fois moins que leurs homologues allemands.

En France, un prof gagne deux fois moins qu'en Allemagne

Environ 2.000 euros par mois après quinze ans de carrière dans le secondaire. Et les revalorisations prévues par le gouvernement n'y changeront rien estime Olivier Thiebault de la FSU, enseignant au lycée Fourrier à Auxerre : "on est dans des augmentations de l'ordre de 30 euros à 40 euros par mois pour une profession qui correspond à un Bac+5." Et comme les salaires n'ont pas augmenté massivement depuis 2010 avec le gel du point d'indice, avec l'inflation de ces dernières années les enseignants ont perdu en pouvoir d'achat. Voici ce que demande l'intersyndicale : "un rattrapage d'urgence entre 150 euros et 300 euros par mois et surtout un plan pluriannuel de suivi de l'inflation."

Pas assez d'enseignants et trop d'élèves par classe

Mais plus que des hausses de salaire, ce que demandent en priorité les enseignants, c'est d'avoir plus de collègues, estime pour sa part Julien Godard, professeur de collège à Saint-Fargeau et représentant du syndicat Sud Education. Dans l'Yonne, 25 postes d'enseignant ont été supprimés à la rentrée. "La conséquence de tout cela est que nous avons des classes en sureffectifs. C'est-à-dire que dans les lycées, la norme devient plus de trente élèves. Des classes à plus trente qui sont de plus en plus fréquentes dans les collèges, parfois dès la sixième." Il manque aussi d'infirmières et de psychologues scolaires selon ces syndicats qui demandent aussi des revalorisation pour les AESH, chargées d'accompagner les élèves en situation de handicap. Ces représentants du personnel ne craignent pas d'être incompris du grand public. Selon eux, la crise sanitaire a permis de mettre en lumière tous les manques dont pâtit l'éducation nationale.