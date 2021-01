Salaires, Covid-19 : les enseignants de la Loire battent le pavé à Saint-Etienne

Pour beaucoup d'enseignants, c'était ce mardi 26 janvier un retour dans la rue en tant que professeurs après les manifestations contre la réforme des retraites. Des enseignants du premier degré comme du second degré qui ont répondu à l'appel de plusieurs syndicats : 35% n'ont pas fait cours dans les collèges et les lycées de la Loire selon les organisations syndicales. Et surtout, ils étaient 800 à défiler à Saint-Etienne selon les syndicats, 200 selon les chiffres des forces de l'ordre, avec parmi leurs revendications : une revalorisation salariale.

C'est le cas par exemple de Nadine Ferrapie, enseignante en SVT depuis près de 20 ans. Elle est aujourd'hui en poste partagé entre un collège de Saint-Etienne et un à Bourg Argental. Avec 2000 euros sur sa feuille de paie, elle est venue demander"une vraie revalorisation salariale" car selon elle, l'annonce en octobre dernier de 400 millions d'euros pour l'Education Nationale est bien loin du compte.

Parmi les demandes de Nadine Ferrapie, enseignante en SVT depuis près de 20 ans, une vraie revalorisation salariale. Copier

"Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles à faire croire qu'on valorise l'Education Nationale et que les gens sont considérés, ce n'est pas le cas ! " - Nadine Ferrapie, enseignante en SVT en poste partagé entre Saint-Etienne et Bourg-Argental

"Pour le moment, ce qui est injecté dans l'économie, ce sont des milliards et des milliards. Air France, c'est 7 milliards ! Et 0,4 milliards d'euros pour des millions de personnels qu'on est d'enseignants, si on le ramène à chacun, ça va être 10 ou 20 euros. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles à faire croire qu'on valorise l'Education Nationale et que les gens sont considérés, ce n'est pas le cas ! "

Hausse des salaires mais aussi grogne contre la gestion de crise sanitaire par le ministre. Anthony Crépet, enseignant d'Histoire Géographie au collège Terrenoire de Saint-Etienne, dénonce une ligne de conduite calamiteuse.

"On a eu un protocole sanitaire qui consistait à ouvrir des fenêtres et on a eu un protocole renforcé qui consiste à ouvrir deux fenêtres" - Anthony Crépet, enseignant d'Histoire-Géographie au collège Terrenoire de Saint-Etienne

Selon Anthony Crépet, enseignant d'Histoire Géographie à Saint-Etienne, le gouvernement n'est vraiment pas au-niveau en termes de gestion de crise face à la Covid-19. Copier

"On a eu un protocole sanitaire qui consistait à ouvrir des fenêtres et on a eu un protocole renforcé qui consiste à ouvrir deux fenêtres. Et on a un ministre qui explique que tout va bien, qu'on est les meilleurs en Europe, dans le monde. Soit on prend des dispositions vraiment fortes comme on le fait pour les cafés, les restaurants soit alors on dit qu'on accueille tout le monde et à ce moment-là on raconte pas des bobards à la télévision".

Un cortège qui a donc compté principalement sur des enseignants mais il y avait aussi des accompagnants d'élèves en situation de Handicap (AESH) comme Taline Bouagal, AESH au collège Jacques Prévert à Andrézieux Bouthéon et également représentante du SNES dans le second degré. Pour elle, les AESH font partie des oubliés de l'Education Nationale.

"Ça fait plus de 8 ans que je suis AESH et je suis toujours en bas de l'échelon" - Taline Bouagal, AESH au collège Jacques Prévert à Andrézieux Bouthéon

AESH au collège Jacques Prévert à Andrézieux Bouthéon, Taline Bouagal assure que les accompagnants d'élèves en situation de Handicap sont les oubliés de l'Education Nationale. Copier

"Emmanuel Macron nous avait promis un statut, un salaire juste avant son élection. 3 ans et demie après, on attend toujours et toujours rien. On touche un salaire de 800 euros par mois : c'est entre eux 650 et 850 euros ! Notre ancienneté n'est pas du tout reconnue. Ça fait plus de 8 ans que je suis AESH et je suis toujours en bas de l'échelon. On n'est même pas concernés par cette revalorisation des 400 millions d'euros et surtout on n'a même pas eu droit à la prime d'équipement de 150 euros que les enseignants ont alors qu'on a besoin nous aussi d'outils informatiques pour accompagner nos élèves. On est 1607 AESH dans la Loire et là aujourd'hui on en a plus que marre ! "

Tous promettent d'ores et déjà de manifester à nouveau le 4 février prochain pour la journée de grève interprofessionnelle.