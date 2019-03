Les enseignants défilent à Strasbourg contre les réformes de l'école et du lycée

Les enseignants se sont mobilisés ce samedi contre le projet de loi "pour une école de la confiance" et contre la réforme du lycée. Ils voulaient aussi dénoncer le manque de dialogue avec leur ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer. Ils étaient près de 1.500 à défiler à Strasbourg.

Strasbourg, France

Professeurs et parents d'élèves étaient près de 1.500 à défiler à Strasbourg ce samedi après-midi, en compagnie de quelques gilets jaunes qui n'avaient pas souhaité faire le voyage jusqu'à Épinal, ville retenue pour le rassemblement régional de l'acte XX.

Cette retraitée porte un gilets jaune brodé place Kleber à Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Garantir la liberté d'expression

Les syndicats de l'Education nationale dénoncent notamment l'article 1 du projet de loi, qui mentionne le devoir d' "exemplarité" des personnels de la communauté éducative. Les enseignants perçoivent cet article comme un outil pour rappeler à l'ordre ou sanctionner des enseignants qui critiqueraient l'institution.

Les professeurs des écoles veulent préserver leur liberté de parole © Radio France - Corinne Fugler

Le projet de loi prévoit aussi des regroupements entre écoles et collèges. Une perspective qui inquiète et les enseignants et les parents d'élèves. Ils ne sont pas rassurés par les déclarations récentes de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Education nationale a précisé il y a quelques jours qu'il ne voulait pas "imposer" les regroupements écoles-collèges sans "l'accord de la communauté éducative".

Les parents d'élèves qui défilaient ce samedi à Strasbourg se disaient contents de trouver une directrice ou un directeur d'école à qui parler en cas de difficulté, et ne se voient pas contacter un principal ou une principale de collège en dehors de l'école et éloigné-e de leurs préoccupations.

Défilé contre le projet de loi Blanquer qui doit réformer l'éducation à #Strasbourg Parents et enseignants ensemble dans la rue. pic.twitter.com/gvZFOumAdf — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) March 30, 2019

Les lycéens ne feront plus de maths après la classe de seconde

Dans le secondaire, les profs se mobilisent contre la réforme du lycée et du bac, programmée pour septembre, qui supprime les séries S, ES et L. L'enseignement des maths, par exemple, doit disparaître après la seconde, pour la majorité des élèves.

Une nouvelle journée d'action nationale est prévue ce jeudi 4 avril.

Les gilets roses ont rejoint les enseignants © Radio France - Corinne Fugler

Les assistantes maternelles défilent avec les profs

Elles ont profité de ce rendez-vous pour faire entendre leurs propres revendications : une trentaine de "gilets roses", les assistantes maternelles en colère, ont accompagné ce samedi le cortège strasbourgeois. Ces gilets roses dénoncent la réforme du "cumul emploi-chômage", la réforme de l'assurance chômage.

Les règles d'indemnisation des assistantes maternelles et des autres employés des particuliers, les "services à la personne", vont changer. Cette forme d'indemnisation permet de compenser l'absence d'enfant entre deux contrats. La réforme va générer une perte de 30 à 300 euros par mois pour ces assistantes maternelles qui travaillent à leur compte, souvent pour plusieurs employeurs.