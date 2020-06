Les enseignants du collège de Cadenet toujours mobilisés contre la fermeture de deux classes

Ce lundi matin ils n'ont pas reçu les élèves de 8h à 10h pour dénoncer de nouveau la nouvelle dotation globale horaire annoncée par les services de l’Inspection Académique pour la rentrée 2020 . La conséquence est ici la suppression de deux classes, une en sixième et une en quatrième avec par effet domino des effectifs qui vont devenir insoutenables expliquent les enseignants : jusqu’à 34 élèves par classe en 6ème.

Un collège qui accueille des élèves avec handicap ou besoins particuliers

Un collège qui accueille de plus une classe dite Ulis , une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire, à destination d'élèves handicapés accompagnés de leur AVS, leurs assistantes de vie scolaire. Cette enseignante souligne : "Déjà on a des salles ou on a pas le mobilier suffisant et là le problème va se poser de la place et de la sécurité", une autre rajoute : "Nous avons aussi énormément d'élèves à besoins particuliers, tout cela n'est pas possible. Çà ne rentrera pas dans nos classes. Avec les élèves ayant un handicap cela fait un total environ de 170 enfants et ces élèves là nécessitent vraiment un accompagnement individuel. A 33 ou 34 par classe c'est impossible ".

Un courrier envoyé à Jean-Michel Blanquer

Les enseignants du collège de Cadenet ont adressé ce lundi une lettre au ministre de l’Education Nationale. Ils évoquent là également les mesures sanitaires avec les distanciations qu'ils peuvent difficilement déjà faire appliquer aujourd’hui dans des classes déjà bien chargées.

Quand au rendez vous manqué avec le directeur académique du Vaucluse mi-mars ,pour cause de fermeture des établissements scolaires, il vient justement d'être fixé ce jeudi à 16h30 à Avignon où une délégation se rendra à la Direction Académique. Ce jour même les parents d’élèves manifesteront à 8h devant le collège pour soutenir les revendications avant ce rendez vous . Ces parents appellent aussi les élus des villages environnants à les rejoindre alors.