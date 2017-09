Les enseignants du collège Vercors en grève contre la suppression de postes de surveillants

Vendredi, ils étaient une cinquantaine réunis devant le rectorat pour protester contre la non-reconduction de trois postes de surveillants au collège Vercors. À cause de la fin des contrats aidés, deux équivalents temps-plein d'assistants éducation ont été supprimés.

Professeurs, parents d'élèves et collégiens se sont rassemblés devant le rectorat vendredi. À grands coups de slogans et de tambours, ils ont tenu à faire entendre leur voix. "Élèves sacrifiés, personnel révolté, collège Vercors à l'arrêt" chantent les grévistes. La raison : la suppression de trois postes de personnel de vie scolaire à quelques jours de la rentrée.

"On n'est pas du tout ravis de se retrouver en grève dès les premiers jours de la rentrée, on préférerait être dans nos classes à donner cours aux élèves et commencer le travail avec eux. On aimerait bien que le problème se résolve au plus vite", confie Julien, professeur de sciences physiques au collège Vercors. L'année dernière déjà, l'équipe éducative avait été en grève pendant neuf jours pour le même problème avant que le rectorat ne fasse machine arrière et donne les moyens attendus par les professeurs. "Le problème, c'est qu'on a eu l'assurance, la garantie qu'on n'aurait pas à se remettre en grève cette année et qu'on pourrait passer une année scolaire normale. En juin, ils nous ont promis que tout irait bien et on se retrouve cette rentrée avec des moyens pires que l'année dernière" rajoute l'enseignant.

Slogans et tambours ont animé le mouvement de protestation devant le rectorat. © Radio France - Paul Bohec

Les assistants d'éducation, pas des simples "pions" dans le couloir

Yannis fait partie des quatre assistants d'éducation conservés par le collège. Pour lui, cette diminution des effectifs pose un vrai problème dans la réalisation de son métier : "On doit bien sûr assurer la sécurité des élèves, mais on a aussi un rôle de médiation entre le corps enseignant et les élèves. Et puis on est également très présent auprès de ceux qui sont en difficulté et parfois c'est plus simple pour eux de venir nous parler de certains problèmes très personnels plutôt que l'assistance sociale ou les professeurs".

Les grévistes qui ont voté jeudi un mouvement reconductible attendent donc désormais une réponse du rectorat et refusent de reprendre les cours tant que leurs demandes ne seront pas entendues. Pour eux, il est inenvisageable de n'avoir qu'un seul surveillant disponible dans la cour pour garder 400 élèves.